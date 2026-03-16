Αυξήθηκε 8,3% το μισθολογικό κόστος κατά το 2025

Σημαντική αύξηση 8,3% κατέγραψε ο δείκτης μισθολογικού κόστους κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η άνοδος αυτή αφορά το σύνολο της οικονομίας, με εξαίρεση τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, και είναι αισθητά ενισχυμένη σε σύγκριση με την αύξηση 5,2% που είχε σημειωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Εποχικές και ημερολογιακές διορθώσεις
Η ανάλυση των στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι ο δείκτης, με την ενσωμάτωση της εποχικής διόρθωσης, παρουσίασε άνοδο 7,9% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 5,8% που είχε καταγραφεί κατά τη σύγκριση του 2024 με το 2023.
Παράλληλα, στην περίπτωση της διόρθωσης ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 8%. Η επίδοση αυτή έρχεται σε συνέχεια της αύξησης 4,9% που είχε αποτυπωθεί το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας την τάση επιτάχυνσης του μισθολογικού κόστους στην ελληνική αγορά.
Συγκριτικά στοιχεία μεταβολών
|Δείκτης μισθολογικού κόστους
|Δ' τρίμηνο 2025
|Δ' τρίμηνο 2024
|Χωρίς διόρθωση
|8,3%
|5,2%
|Με εποχική διόρθωση
|7,9%
|5,8%
|Με διόρθωση εργάσιμων ημερών
|8,0%
|4,9%