Αυξήθηκε 8,3% το μισθολογικό κόστος κατά το 2025

Ενίσχυση των αμοιβών κατά το τέταρτο τρίμηνο πέρυσι

Σημαντική αύξηση 8,3% κατέγραψε ο δείκτης μισθολογικού κόστους κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η άνοδος αυτή αφορά το σύνολο της οικονομίας, με εξαίρεση τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, και είναι αισθητά ενισχυμένη σε σύγκριση με την αύξηση 5,2% που είχε σημειωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Εποχικές και ημερολογιακές διορθώσεις

Η ανάλυση των στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι ο δείκτης, με την ενσωμάτωση της εποχικής διόρθωσης, παρουσίασε άνοδο 7,9% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 5,8% που είχε καταγραφεί κατά τη σύγκριση του 2024 με το 2023.

Παράλληλα, στην περίπτωση της διόρθωσης ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 8%. Η επίδοση αυτή έρχεται σε συνέχεια της αύξησης 4,9% που είχε αποτυπωθεί το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας την τάση επιτάχυνσης του μισθολογικού κόστους στην ελληνική αγορά.

Συγκριτικά στοιχεία μεταβολών

Δείκτης μισθολογικού κόστους Δ' τρίμηνο 2025 Δ' τρίμηνο 2024
Χωρίς διόρθωση 8,3% 5,2%
Με εποχική διόρθωση 7,9% 5,8%
Με διόρθωση εργάσιμων ημερών 8,0% 4,9%