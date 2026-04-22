Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε πλεόνασμα 4,29 δισ. ευρώ ή 1,7% του ΑΕΠ για το 2025 – Περίπου 500 εκατ. πάνω από τον στόχο

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης

Πλεόνασμα 4,29 δισ. ευρώ ή 1,7% του ΑΕΠ, εμφάνισε η Γενική Κυβέρνηση πέρυσι (σύμφωνα με το ESA 2010), όπως προκύπτει από τα δημοσιονομικά στοιχεία που κοινοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat, στο πλαίσιο της πρώτης κοινοποίησης στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2026.

Αυτό, «μεταφράζεται» σε πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ, ή 12,13 δισ. ευρώ, περίπου 500 εκατ. πάνω από τον στόχο.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, το ΑΕΠ πέρυσι ανήλθε σε 248,354 δισ. ευρώ από 236,736 δισ. ευρώ το 2024.

Tα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν το 2025 στα 124,2 δισ. ευρώ, από 117,1 δισ. ευρώ το 2024, ενώ οι συνολικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 119,9 δισ. ευρώ. Με αυτά τα μεγέθη, το συνολικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025 έκλεισε με πλεόνασμα 4,29 δισ. ευρώ, έναντι 3,19 δισ. ευρώ το 2024.

Ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2025, εκτιμάται στα 362,9 δισ. ευρώ (146,1% του ΑΕΠ).

Όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, μεταξύ των κοινοποιήσεων ΔΥΕ του Απριλίου 2026 και του Οκτωβρίου 2025, υπήρξε επί τα βελτίω αναθεώρηση του πλεονάσματος κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα.

Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, με στόχο την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.