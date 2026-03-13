Δημοπρασίες οχημάτων με φωτογραφίες και αναγραφή διανυθέντων χιλιομέτρων

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των δημοπρασιών τροχοφόρων φέρνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθιστώντας τη διαδικασία πιο προσιτή και αξιόπιστη για τους πολίτες. Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας (ΔΙΔΕΠ), η οποία έχει διαδεχθεί τον πρώην Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ), προχωρά στον εκσυγχρονισμό των ανακοινώσεων προκειμένου να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.
Φωτογραφικό υλικό και πλήρη στοιχεία
Η σημαντικότερη καινοτομία αφορά στην υποχρεωτική προσθήκη φωτογραφιών για τα οχήματα που τίθενται προς πώληση. Μέχρι πρότινος, οι συμμετέχοντες έπρεπε να βασίζονται σε περιορισμένες περιγραφές, ενώ πλέον αποκτούν μια ολοκληρωμένη οπτική εικόνα για την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του οχήματος πριν από την υποβολή προσφοράς.
Καταγραφή χιλιομέτρων για μέγιστη διαφάνεια
Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εισάγει το στοιχείο του αριθμού των χιλιομέτρων στη συντριπτική πλειονότητα των δημοπρατούμενων οχημάτων, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην εξάλειψη της ασάφειας γύρω από τη χρήση του οχήματος, προσφέροντας στους πολίτες όλα τα απαραίτητα δεδομένα για μια ορθολογική οικονομική απόφαση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν τις σχετικές ανακοινώσεις και το φωτογραφικό υλικό στην επίσημη ιστοσελίδα της αρχής, ακολουθώντας τη διαδρομή:
- Εξυπηρέτηση - Ενημέρωση
- Δημοπρασίες