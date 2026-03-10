Ξαναγέμισε νερό η λίμνη Αμβρακία, μετά την ξηρασία των τελευταίων ετών

0

Φέτος τον χειμώνα έπεσε νερό ύψους 500-600 χιλιοστά και φούλαραν οι ταμιευτήρες που την τροφοδοτούν

Πολύ ενθαρυντικά είναι τα νέα φέτος από την λίμνη Αμβρακία στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς εμφανίζει σημάδια εντυπωσιακής ανάκαμψης.

Εκεί όπου η ξηρασία αποκάλυψε την ξηρά μετά την δραματική μείωση των βροχοπτώσεων των προηγουμένων ετών, ο φετινός χειμώνας άλλαξε το τοπίο και τα νερά επανήλθαν στα παλαιότερα επίπεδα.

Σύμφωνα με τον Κώστα Γαλάνη αντιδήμαρχο πολιτισμού ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Αμφιλοχίας, πρόκειται για μια υδάτινη επιφάνεια με μήκος 14 χλμ. που χωρίζεται σε δύο τμήματα από μία λωρίδα, όπου περνά ο δρόμος, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Φέτος τον χειμώνα έπεσε νερό ύψους 500-600 χιλιοστά και γέμισαν οι ταμιευτήρες που την τροφοδοτούν. Φυσικά αυτά τα νερά είναι μόνον για άρδευση, όχι για ύδρευση, αλλά η ανακούφιση των κατοίκων είναι μεγάλη, καθώς η ζωή και ο βιοπορισμός τους εξαρτάται άμεσα από το υπάρχοντα λιμναία νερά.

Στον δήμο υπάρχουν επίσης η λίμνη Καστρακίου και η λίμνη Κρεμαστών, σχετικά με την οποία γίνεται συζήτηση για το πως θα ενισχύει με τα νερά της την υδροδότηση των Αθηνών.

Ένας εξαιρετικά σημαντικός υδροβιότοπος ενταγμένος στο δίκτυο Natura 2000, διακρίνεται για την πλούσια ορνιθοπανίδα, καθώς και για την εκτεταμένη παραλίμνια βλάστηση, η οποία επηρεάζει ολόκληρο το μικροκλίμα της περιοχής. Το φαινόμενο της ξηρασίας, λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων οφείλεται στην γεωγραφία του εδάφους.

Όπως εξηγεί ο κ. Γαλάνης, σε κάποια σημεία στο τμήμα κάτω από τον δρόμο το βάθος της λίμνης φτάνει έως και 40 μέτρα, σε αντίθεση με το επάνω τμήμα, που είναι ρηχό και το νερό εξατμίζεται εύκολα με τις υψηλές θερμοκρασίες, προκαλώντας δυσκολίες στους καλλιεργητές και την παραγωγή προϊόντων.

Ένας νομός που διαθέτει κάποια από τα ωραιότερα φυσικά τοπία στην χώρα και ένας δήμος που προσφέρει κάτι ξεχωριστό σε κάθε επισκέπτη, ξεπέρασε τουλάχιστον για φέτος τον σκόπελο της ξηρασίας, ένα φαινόμενο το οποίο θα κάνει συχνά την εμφάνισή του στο μέλλον.