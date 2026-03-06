Στο «μικροσκόπιο» του ΣτΕ και πάλι ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Στο επίκεντρο της συζήτησης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) βρέθηκε το σύνολο του περιβαλλοντικού νομοθετικού πλαισίου (ΝΟΚ ή Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) με τους προσφεύγοντες να χαρακτηρίζουν τις νέες ρυθμίσεις αντισυνταγματικές, και αντίθετες σε σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία αλλά και την ΕΣΔΑ .

Μεταξύ άλλων, στις τοποθετήσεις τους υποστήριξαν ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι αντίθετο σε πλειάδα συνταγματικών διατάξεων και παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ακινήτων και την ειρηνική απόλαυσής της, που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Από την πλευρά τους οι νομικοί παραστάτες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκαναν λόγο για αόριστες αιτήσεις και αντέτειναν ότι οι λόγοι ακυρώσεως που προβάλλονται είναι απαράδεκτοι και άνευ εννόμου συμφέροντος. Επιπλέον, υποστήριξαν πως είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι προσβάλλεται ο συνταγματικά προστατευόμενος πυρήνας του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, ενώ εξέφρασαν τη θέση ότι δεν θίγεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Το θέμα έφτασε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, το οποίο θα εκδόσει την απόφαση του το επόμενο διάστημα, μετά τις προσφυγές που έχουν καταθέσει οι Δήμοι Αλίμου, Κηφισιάς, Φιλοθέης-Ψυχικού, Αμαρουσίου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Σύλλογοι πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί και δεκάδες πολίτες της Αττικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρέμβαση υπέρ των προσφευγόντων έκαναν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και μια τεχνική εταιρεία.

Μαρία Ζαχαροπούλου