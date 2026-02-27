Πάνω από 2,7 δισ. συναλλαγές με το Δημόσιο το 2025

0

Αύξηση 86% μέσα σε δύο χρόνια – Πρώτη η Ελλάδα στην ΕΕ στην ταχύτητα προόδου της ψηφιακής διακυβέρνησης

Μια νέα πραγματικότητα στη σχέση κράτους-πολίτη αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το 2025. Οι ψηφιακές συναλλαγές κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο, φτάνοντας τις 2.710.849.383, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική στόχευση για τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας υπό τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου.

Η εξέλιξη των συναλλαγών (2022-2025)

Κατηγορία Συναλλαγής 2022 2023 2024 2025 Με ταυτοποίηση χρήστη 784,9 εκατ. 1,14 δισ. 1,89 δισ. 1,93 δισ. Διαλειτουργικότητα 442,4 εκατ. 310,1 εκατ. 410,6 εκατ. 772,4 εκατ. Σύνολο 1,22 δισ. 1,45 δισ. 2,30 δισ. 2,71 δισ.

Τα νούμερα της ψηφιακής επανάστασης

Η αύξηση είναι καταιγιστική, καθώς μέσα σε μόλις δύο χρόνια οι συναλλαγές σχεδόν διπλασιάστηκαν:

Αύξηση 86% σε σχέση με το 2023 (1,45 δισ. συναλλαγές).

σε σχέση με το 2023 (1,45 δισ. συναλλαγές). Αύξηση 17% σε σχέση με το 2024 (2,30 δισ. συναλλαγές).

σε σχέση με το 2024 (2,30 δισ. συναλλαγές). Περισσότερες από 1,9 δισεκατομμύρια συναλλαγές αφορούσαν άμεση πρόσβαση πολιτών με ταυτοποίηση (κωδικοί TaxisNet/Web Banking).

Διαλειτουργικότητα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εκτόξευση των συναλλαγών διαλειτουργικότητας, οι οποίες σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο (από 410 εκατ. το 2024 σε 772 εκατ. το 2025). Πρόκειται για περιπτώσεις όπου οι δημόσιες υπηρεσίες ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες μεταξύ τους, απαλλάσσοντας τον πολίτη από την ανάγκη προσκόμισης εγγράφων και πιστοποιητικών.

Όπως επισημαίνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η πρόοδος αυτή οφείλεται στον συντονισμό του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) υπό τον Γενικό Γραμματέα Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο.

Διεθνής αναγνώριση

Η πρόοδος της Ελλάδας δεν περνά απαρατήρητη εκτός συνόρων. Στην έκθεση eGovernment Benchmark 2024 της ΕΕ, η χώρα μας κατέλαβε την 1η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον ρυθμό προόδου στην παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες τα τελευταία έτη.