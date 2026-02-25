Ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση κατά του πρώην πρύτανη του ΟΠΑ 

0

Δ. Δημήτρης Μπουραντώνης: «Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το μένος τους»

Πεντέμισι χρόνια μετά την επίθεση σε βάρος του πρώην Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρη Μπουραντώνη, στις 29 Οκτωβρίου 2020, άνοιξε η αυλαία της δίκης των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου.

Στο εδώλιο δυο από τους κατηγορούμενους καθώς ο τρίτος κρατείται στις φυλακές για άλλη υπόθεση και επέλεξε να εκπροσωπηθεί από το συνήγορο του.

Πρώτος στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο Δημήτρης Μπουραντώνης τότε πρύτανης και νυν Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας.

Ο μάρτυρας ανακάλεσε στη μνήμη του τη στιγμή που ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλαν στο γραφείο του και τον αιφνιδίασαν.

«Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα και μπήκε μια ομάδα… υπολογίζω 8-9 άτομα αλλά φαντάζομαι ότι υπήρχαν και άλλοι στο περιθώριο που επόπτευαν.

Έσπαγαν αντικείμενα, τις βιτρίνες, το κομπιούτερ. Αιφνιδιάστηκα. Οι περισσότεροι φορούσαν κουκούλες ενώ άλλοι με κασκόλ έκρυβαν το πρόσωπο τους» περιέγραψε ενώ όταν ρωτήθηκε αν είναι σε θέση να αναγνωρίσει τους εισβολείς απάντησε αρνητικά.

«Εγώ έχω την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του πανεπιστημίου. Αιφνιδιάστηκα, το μόνο που αντιλήφθηκα ήταν μια κοπέλα ψηλή. Βρισκόμουν σε μια σύγχυση, κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το μένος που έσπαγε τα πράγματα… Πιθανολογώ πως υπήρχαν δυο κοπέλες στην ομάδα» είπε σημειώνοντας πως τρία μέλη της ομάδας τον πλησίασαν και τον ακινητοποίησαν. «Μου μίλησαν, με έπιασαν από το λαιμό και έβαλαν τα χέρια μου πίσω.

Ήταν όλοι άνδρες… τόσα χρόνια μετά δεν μπορώ να αναγνωρίσω πρόσωπα. Ούτε τότε μπορούσα. Αν μπορούσα θα το έκανα να είστε βέβαιη…» ανέφερε απευθυνόμενος στην πρόεδρο.

«Ήταν μια σκηνή αγριότητας την οποία δεν θέλω να θυμάμαι»

Ο κ. Μπουραντώνης μίλησε για το σοκ που υπέστη κάνοντας λόγο για «βομβαρδισμένη αίθουσα» καθώς όπως είπε χρησιμοποίησαν ακόμη και τους πυροσβεστήρες.

«Μου έκανε εντύπωση το μένος τους. Με πλησίασαν και μου είπαν «μην κουνηθείς ενδεχομένως θα υπάρξουν χειρότερα» και προσπάθησαν να μου βάλουν μια ταμπέλα που μιλούσε για καταλήψεις. Εγώ αντιστάθηκα…» κατέθεσε και συνέχισε: « Από τη φωνή έμοιαζαν νεαρά τα άτομα δεν ήξερα αν ήταν φοιτητές …Αντιστάθηκα … μου έβαλαν την ταμπέλα με τη βία γιατί τα χέρια μου ήταν πίσω. Ήταν μια σκηνή αγριότητας την οποία δεν θέλω να θυμάμαι.

Υπήρχε κάποιος που έβγαλε φωτογραφία. Νομίζω χρησιμοποίησε φωτογραφική μηχανή. Έπαθα σοκ από την αναπάντεχη επίθεση. Για ελάχιστο χρόνο, λιγότερο από λεπτό, με ακινητοποίησαν. Όλο το συμβάν διήρκησε 6-7 λεπτά… Συνθήκες βαρβαρότητας… Έβγαλαν τη φωτογραφία και έφυγαν… Είναι στιγμές που ζεις ένα σοκ και δεν μπορείς να επεξεργαστείς τι συμβαίνει». Ο μάρτυρας είπε πως δεν γνωρίζει τι έγινε η ταμπέλα. «Μπορεί να την πήραν και οι ίδιοι μαζί τους. Έφυγαν, προφανώς, φοβούμενοι μήπως έρθει η αστυνομία. Μετά είδα πολύ κόσμο και καθηγητές έξω από το γραφείο».

Ο πρώην πρύτανης κατέθεσε πως οι ζημιές που προκλήθηκαν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο εκτιμήθηκαν πάνω από 8.000 ευρώ τονίζοντας πως υπήρξε «τεράστια ανησυχία στο ίδρυμα».

Ο μάρτυρας σε σειρά ερωτήσεων σχετικά με την φύλαξη του πανεπιστημίου απάντησε πως υπήρχε ιδιωτική εταιρία που είχε την αρμοδιότητα αλλά όχι κάμερες.

«Υπήρχε ένα έλλειμα στη φύλαξη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπουραντωνης ο οποίος κατέθεσε πως μετά την επίθεση σοκαρισμένος κατέφυγε σε διπλανό γραφειο όπου παρέμεινε περίπου μια ώρα για να ηρεμήσει.

«Επανήλθα άμεσα στα καθήκοντα μου έπρεπε να εξασφαλίσω την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος… Υπήρχε σοβαρή διατάραξη.

Δημιουργήθηκε ψυχολογία ανασφάλειας

Αυτό δεν διακατείχε μόνο εμένα αλλά και τους υπόλοιπους στο πανεπιστήμιο…

Ήταν τρομακτική επίθεση …Πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο και δεν ξέρεις τι θα συμβεί…και σε προσωπική βάση ένιωθα ανασφαλής».

Στο γραφειο του πρύτανη κατά την επίθεση βρισκόταν και ο τότε αντιπρύτανης Κ. Δράκος με τον οποίο είχαν συνεργασία ο οποίος σήμερα απουσίαζε από το δικαστήριο για λόγους υγείας. Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων , ωστόσο , σημείωσε πως θεωρεί κομβικής σημασίας την μαρτυρία του κάνοντας μάλιστα αίτημα για αναβολή της δίκης το όποιο δεν έγινε δεκτό.

Το δικαστήριο διέκοψε για τις 23 Μαρτίου 2026.

Μαρία Ζαχαροπούλου