Επ’ αόριστον αναβολή στη δίκη του Χρήστου Μάστορα για την υπόθεση του αλκοτέστ

0

Παρέλευσης ωραρίου για τέταρτη φορά – Θα οριστεί νέα δικάσιμος από την εισαγγελία

Αορίστως αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστος Μάστορα για την υπόθεση του αλκοτέστ που οδήγησε στη σύλληψη του, το Φεβρουάριο του 2025.

H υπόθεση αναβλήθηκε για τέταρτη φορά, λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα προσδιοριστεί εκ νέου από την εισαγγελία.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε μάλιστα σήμερα στο δικαστήριο, όπως, επίσης και ο μάρτυρας αστυνομικός στην υπόθεση.

Στο πλευρό του δημοφιλούς καλλιτέχνη βρίσκονταν τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος «Μέλισσες», τα οποία περίμεναν υπομονετικά έξω από τη δικαστική αίθουσα.

Ο Χρήστος Μάστορας, είναι κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με την κατηγορία, σε αλκοτέστ που έγινε στον Χρήστο Μάστορα, στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου είχε στήσει μπλόκο η τροχαία, το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα του ήταν πάνω από το επιτρεπτό. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρηση πάνω από 0,8, όταν το όριο είναι στα 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Ο κατηγορούμενος τραγουδιστής φέρεται αρχικά να μην σταμάτησε σε μπλόκο των αστυνομικών, αυξάνοντας την ταχύτητα του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα τον παραλίγο τραυματισμό αστυνομικού και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε 100 μέτρα πιο κάτω σε δεύτερο μπλόκο όπου του έγινε αλκοτεστ.

Ο Χρήστος Μάστορας, ωστόσο, αρνείται κατηγορηματικά ότι επιχείρησε να φύγει από το μπλόκο.

Αμέσως μετά την αναβολή της δίκης του ο Χρήστος Μάστορας σε δηλώσεις του είπε «ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμενατε, δυστυχώς δεν έγινε η δίκη».

«Είναι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου ήθελα να γίνει η δίκη, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Μαρία Ζαχαροπούλου