ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των μονίμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών

«Κόκκινη κάρτα» έδειξε το Συμβούλιο της Επικρατείας στις μειώσεις των αποδοχών των μονίμων υπαλλήλων

Με μια απόφαση-σταθμό, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε ως αντισυνταγματικές τις μειώσεις των αποδοχών που επιβλήθηκαν στους μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών βάσει του νόμου 4093/2012. Η απόφαση αυτή αποτελεί ηχηρή «κόκκινη κάρτα» στις οριζόντιες περικοπές που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο των μνημονίων σε ειδικές κατηγορίες λειτουργών του Δημοσίου.

Ποιους αφορά η απόφαση

Η σειρά των αποφάσεων (105-8/2026) αφορά το σύνολο των κλάδων που στελεχώνουν την ελληνική διπλωματία:

Τον Διπλωματικό Κλάδο .

. Τον Κλάδο Εμπειρογνωμόνων .

. Τον Κλάδο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.).

(Ο.Ε.Υ.). Το επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.).

Το σκεπτικό της αντισυνταγματικότητας

Το Ανώτατο Δικαστήριο, υπό την προεδρία του Μ. Πικραμένου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περικοπές έγιναν με τρόπο που προσκρούει σε θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές. Συγκεκριμένα:

Απρόσφορο κριτήριο: Οι μειώσεις βασίστηκαν αποκλειστικά σε ένα «εξισωτικό αριθμητικό κριτήριο» με μοναδικό σκοπό τη μεσοσταθμική μείωση του μισθολογικού κόστους του Δημοσίου. Παραβίαση Αναλογικότητας: Το ΣτΕ έκρινε ότι δεν λήφθηκε υπόψη η ιδιαίτερη φύση των καθηκόντων των διπλωματικών υπαλλήλων. Ισότητα στα δημόσια βάρη: Κρίθηκε ότι οι επίμαχες διατάξεις αντίκεινται στα άρθρα 4 και 25 του Συντάγματος, καθώς επιβάρυναν δυσανάλογα τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων.

Διπλωματικό και νομικό προηγούμενο

Η απόφαση αυτή έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες κρίσεις του παρελθόντος που αφορούσαν τα ειδικά μισθολόγια (ένστολοι, δικαστικοί, ιατροί ΕΣΥ), επιβεβαιώνοντας ότι η επίκληση του δημοσιονομικού οφέλους δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την περικοπή αποδοχών, χωρίς την προηγούμενη εξέταση των επιπτώσεων στο επίπεδο διαβίωσης και την αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων που ασκούν κρίσιμο κρατικό έργο.