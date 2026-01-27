ΣτΕ: Σταματούν προσωρινά οι εργασίες στο ξενοδοχείο της Μήλου

0

Ποιοι θέλουν να σταματήσει το έργο

Προσωρινό «μπλόκο» στις εργασίες στο ξενοδοχείο στον οικισμό Μύτακα της Μήλου βάζει το Συμβούλιο της Επικράτειας.

Το ΣτΕ ανέστειλε προσωρινά την εκτέλεση της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων με αποτέλεσμα την παύση των οικοδομικών εργασιών στο ξενοδοχείο της Μήλου.

Συγκεκριμένα , επί της αίτησης του Δήμου Μήλου και άλλων 3 αιτούντων διατάχθηκε σήμερα με προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστου Ντουχάνη:

α) η αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 21704/05.08.2024 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με την επέκταση ξενοδοχειακού καταλύματος στον οικισμό Μύτακα της Δημοτικής Κοινότητας Τριοβασάλου, ν. Μήλου,

β) η παύση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών βάσει της σχετικής οικοδομικής άδειας, που είχε ισχύ μέχρι τις 31.12.2025, ακόμη και εάν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της άδειας αυτής με παράταση της ισχύος της.

Η εν λόγω αίτηση αναστολής κατατέθηκε από τον Δήμο Μήλου και τους λοιπούς 3 αιτούντες στις 31.12.2025, ημερομηνία κατά την οποία έληγε η ισχύς της οικοδομικής άδειας και είχαν ήδη διενεργηθεί σχετικές οικοδομικές εργασίες.