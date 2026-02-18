Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Σπεκουλαδόροι Πολιτικοί και οι μιμητές τους υπονομεύουν τη δίκη για τα Τέμπη

0

Τονίζει πως τα μέλη του δικαστηρίου κληρώθηκαν «με διαφανείς διαδικασίες»

Για επιχείρηση υπονόμευσης της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Η Ένωση σε ανακοίνωση ,με τίτλο «Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός

πάνω στη δίκη των Τεμπών», στηρίζει τα μέλη της σύνθεσης του δικαστηρίου που θα δικάσει την πολύκροτη υπόθεση σημειώνοντας πως κληρώθηκαν «με διαφανείς διαδικασίες» και μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει «γελοίες» τις κατηγορίες «για στημένες συνθέσεις και δικαστές διορισμένους».

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Από την πρώτη ημέρα κλήρωσης της σύνθεσης του Δικαστηρίου που θα δικάσει την «υπόθεση των Τεμπών» ξεκίνησαν οι γνωστοί σπεκουλαδόροι πολιτικοί και οι μιμητές τους να υπονομεύουν τη δίκη. Με γελοίες κατηγορίες για στημένες συνθέσεις και δικαστές διορισμένους από το Υπουργείο επιχειρούν να παίξουν το παιχνίδι τους και να αυξήσουν τα εκλογικά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ποντάροντας στο θυμικό. Οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι που καλούνται να αναλάβουν βαρύ και δύσκολο καθήκον έχοντας την αμέριστη στήριξη της Ένωσης και κάθε πολίτη που θέτει την προστασία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας πάνω από τον καιροσκοπισμό επαγγελματιών δημαγωγών. Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και θα τοποθετούμαστε για να εξηγούμε στον λαό τις διαδικασίες και να ξεσκεπάζουμε έγκαιρα κάθε απόπειρα υπονόμευσης της δίκης.