«Δεμένα» τα πλοία λόγω 24ωρης απεργίας στις 28 Φεβρουαρίου

Από 00:01 έως 24:00 το Σάββατο – Με αφορμή τα τρία έτη από το δυστύχημα στα Τέμπη
Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026. Η κινητοποίηση, που αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00.
Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 επιβάτες.
Με την απόφαση αυτή, η ΠΝΟ:
- Αποτίει φόρο τιμής στα θύματα.
- Ζητά την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
- Υπογραμμίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.
- «Η ναυτική οικογένεια γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας», σημειώνει η Ομοσπονδία, προειδοποιώντας πως η παραβίασή τους οδηγεί σε τραγικά αποτελέσματα σε όλα τα μέσα μεταφοράς.