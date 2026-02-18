«Δεμένα» τα πλοία λόγω 24ωρης απεργίας στις 28 Φεβρουαρίου

0

Από 00:01 έως 24:00 το Σάββατο – Με αφορμή τα τρία έτη από το δυστύχημα στα Τέμπη

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026. Η κινητοποίηση, που αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 επιβάτες.

Με την απόφαση αυτή, η ΠΝΟ: