Προσπάθησαν να εξαπατήσουν αστυνομικό – Χειροπέδες σε 20χρονο

Προσποιήθηκαν τεχνικό για «διαρροή ρεύματος» και ζήτησαν να βγουν κοσμήματα έξω από το σπίτι

Απρόοπτη τροπή πήρε στη Θεσσαλονίκη απόπειρα εξαπάτησης 55χρονης με πρόσχημα δήθεν «διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος» στο σπίτι της, καθώς το υποψήφιο θύμα αποδείχθηκε ότι είναι αστυνομικός εκτός υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 55χρονη αντιλήφθηκε άμεσα την απάτη και ενημέρωσε συναδέλφους της. Ακολούθησε επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη 20χρονου, ο οποίος εμφανίστηκε στο σπίτι της και παρέλαβε κοσμήματα και χρυσά αντικείμενα, τα οποία –όπως της είχαν υποδείξει– «θα δυσχέραιναν» την αποκατάσταση της υποτιθέμενης βλάβης.

Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, ενώ είχε προηγηθεί τηλεφωνική κλήση από άγνωστο που προσποιήθηκε τεχνικό εταιρείας διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας και ζήτησε να αφήσει σε υπαίθριο χώρο ό,τι πολύτιμο διαθέτει.