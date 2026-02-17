Κατολισθήσεις, καταστροφές σε δρόμους, αποκλεισμένα χωριά, απεγκλωβισμός μαθητών και εκκενώσεις οικισμών από την κακοκαιρία

0

Σοβαρά προβλήματα σε όλη την Δυτική Ελλάδα από τις συνεχόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις

Η κακοκαιρία με τις ισχυρές βροχές που πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας τις τελευταίες ημέρες έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα με κατολισθήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα καταστροφές στο οδικό δίκτυο, εκκενώσεις σπιτιών και οικισμών, αλλά και αποκλεισμό χωριών.

Στην τοπική κοινότητα Μαζαράκι Πηνείας στην ορεινή ζώνη του δήμου Ήλιδας, οι περίπου 150 κάτοικοι αποκλείστηκαν καθώς κατολίσθηση έκλεισε από χώματα και βράχια και τις δύο εισόδους του χωριού.

Συνεργείο ολοκλήρωσε τις εργασίες ενός πρόχειρου ανοίγματος της μιας εισόδου και αύριο, Τετάρτη (18/2) θα συνεχιστούν οι εργασίες προκειμένου να αρθεί πλήρως η ταλαιπωρία.

Ο κίνδυνος νέας κατολίσθησης ελλοχεύει καθώς στα εδάφη έχει συσσωρευτεί πολύ νερό στα εδάφη. Σήμερα έβρεχε ακατάπαυστα και εκφράζεται ανησυχία ότι τις επόμενες ημέρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Παράλληλα οι μαθητές που είχαν μεταβεί το πρωί στο σχολείο αποκλείστηκαν και για να επιστρέψουν σπίτια τους χρειάστηκε η βοήθεια συγγενών, φίλων και άλλων πολιτών για να μπορέσουν να περάσουν σηκωμένα στους ώμους μέσα από διπλανό χωράφι για μπουν μέσα στο χωριό.

Ο βράχος 40 τόνων στο Κατάκολο

Στο Κατάκολο βράχος 40 τόνων που αποκολλήθηκε από το βουνό συγκρατείται από συρματόσχοινα προκειμένου να μην κατρακυλήσει στην πλαγιά και να φτάσει μέχρι την προκυμαία.

Κάτω από τον βράχο υπάρχουν περίπου 10 σπίτια τα οποία εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ και ο κεντρικός δρόμος για το λιμεναρχείο παραμένει κλειστός.

Εκκενώθηκαν οικισμοί στον Ταϋγετο

Στην Αλαγονία του Δήμου Καλαμάτας δύο οικισμοί εκκενώθηκαν και συγκεκριμένα οι οικισμοί του Μαχαλά και της Πάνω Μεριάς, ενώ εκτεταμένες είναι οι ζημιές σε ολόκληρο το επαρχιακό δίκτυο, σε όλους τους δρόμους που συνδέουν τα χωριά του Ταϋγέτου.

Οι περιοχές που είναι τα σπίτια είναι κόκκινες περιοχές από το ΙΓΜΕ καθώς υπάρχει φαινόμενο κατολισθήσεων και καθιζήσεων.

Οι κάτοικοι του Ταϋγέτου λένε ότι είχαν για πολλά χρόνια να δουν τόσο νερό στον ποταμό Νέδοντα που διασχίζει και την πόλη της Καλαμάτας, ενώ η κακοκαιρία στην περιοχή συνεχίζεται.

Η περιοχή του Ταϋγέτου βρίσκεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης από την προηγούμενη εβδομάδα, ύστερα από σχετικό αίτημα του Δήμου Καλαμάτας, ενώ λόγω των παρομοίων ζημιών σε ολόκληρο τον νομό, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει καταθέσει ήδη το αίτημα στο αρμόδιο υπουργείο για να τεθεί ολόκληρος ο νομός σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Καταστροφές σε δρόμους στην Κέρκυρα

Παράλληλα τεράστιες είναι οι καταστροφές τόσο στο οδικό όσο και στο επαρχιακό δίκτυο και στην Κέρκυρα, οι κάτοικοι της οποίας βιώνουν πρωτοφανή φαινόμενα βροχόπτωσης.

Στην περιοχή Μπούκαρη, ο παραλιακός δρόμος που ενώνει συνοικίες στη νοτιοανατολική Κέρκυρα έχει υποχωρήσει σε πάρα πολλά σημεία, κάνοντάς τον ουσιαστικά απροσπέλαστο και πολύ επικίνδυνο.

Στην παραλία του Αρρίλα από τα πιο τουριστικά θέρετρα του νησιού, το οδόστρωμα σε πολλά σημεία έχει καταστραφεί εντελώς. Χείμαρροι και ποτάμια έχουν διαβρώσει το έδαφος σε τέτοιο βαθμό που καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση για αυτοκίνητα και πεζούς.