Συνελήφθη 15χρονη στη Νέα Ιωνία ως μέλος συμμορίας ανηλίκων ληστών

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής μία 15χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για ληστεία κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τρεις ανήλικοι και συγκεκριμένα, δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, η κατηγορούμενη, από κοινού με δύο ανήλικους συνεργούς της, προσέγγισαν δύο 14χρονους και με την απειλή χρήσης σωματικής βίας, τους αφαίρεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και διέφυγαν.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της ληστείας ταυτοποιήθηκαν οι ανήλικοι δράστες και βραδινές ώρες της Κυριακής εντοπίστηκε και συνελήφθη η 15χρονη κατηγορούμενη, σημειώθηκε στην ΕΡΤ.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ επιπλέον εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας απόπειρα ληστείας σε βάρος 25χρονου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.