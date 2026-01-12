Θανατηφόρα παράσυρση πεζού από αυτοκίνητο στη Νέα Ιωνία

0

Το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή της Λ. Κύμης με την οδό Κασταμονής

Σε τραγωδία εξελίχθηκε τροχαίο στη Νέα Ιωνία, καθώς στο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα» όπου μεταφέρθηκε, κατέληξε ένας 66χρονος ύστερα από τον θανάσιμο τραυματισμό που υπέστη, μετά από την παράσυρσή του από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή της Λ. Κύμης με την οδό Κασταμονής, το μεσημέρι της Δευτέρας (12/01), μετέδωσε η ΕΡΤ.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος, ενώ έρευνα και προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.