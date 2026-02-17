Εργαζόμενοι συμπαραστάθηκαν στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» έξω απο τα δικαστήρια Τρικάλων – Πήρε προθεσμία για την Τετάρτη

0

Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», και έτσι θα απολογηθεί στον ανακριτή Τρικάλων αύριο στη μία το μεσημέρι.

Ο επιχειρηματίας προσήλθε σήμερα στον ανακριτή Τρικάλων με εργαζόμενους του εργοστασίου να βρίσκονται έξω από το δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Οι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι κινήθηκαν, μάλιστα, και προς το όχημα, προσπαθώντας να χαιρετίσουν τον εργοδότη τους.

«Μπράβο», «δύναμη», «όλοι μαζί είμαστε» και «Κώστα, είμαστε μαζί σου», φώναζαν, μεταξύ άλλων, στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα».

Σημειώνεται πως ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στην επιχείρηση από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος. Οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Την ίδια ώρα, έρχονται στο «φως» νέες μαρτυρίες εργαζομένων που αναφέρουν ότι το τελευταίο δεκαπενθήμερο η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Υπήρξε ενημέρωση προς τη διοίκηση της επιχείρησης από το προηγούμενο διάστημα από τους υπευθύνους των βαρδιών όλου του 24ωρου, ενώ υπεύθυνοι βαρδιών άκουσαν ότι πρέπει να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση από όπου προερχόταν η μυρωδιά.