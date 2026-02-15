Φρίκη στη Νίκαια: Καταγγελία 17χρονου για σεξουαλική κακοποίηση από νεαρούς, παρουσία 15χρονης

0

Ο παθών είπε ότι οι δράστες επίσης τον χλεύασαν και του πέταξαν αυγά και ξύδι

Σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση από δύο νεαρούς, παρουσία ενός 15χρονου κοριτσιού κατήγγειλε 17χρονος στη Νίκαια.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην αστυνομία ο 17χρονος, η σεξουαλική κακοποίηση έλαβε χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο, κατά την επίσκεψη σε φιλικό σπίτι 19χρονου, στη Νίκαια. Στο σπίτι ήταν ένας 28χρονος και η 15χρονη φίλη του 19χρονου.

Σύμφωνα, πάντα, με την καταγγελία του 17χρονου, οι δράστες τον χλεύασαν και του πέταξαν αυγά και ξύδι. Στη συνέχεια τον ακινητοποίησαν και προέβησαν σε ασελγείς πράξεις εναντίον του.

Η καταγγελία έγινε στην αστυνομία και αμέσως εντοπίστησαν οι φερόμενοι δράστες -οι δύο ενήλικοι- και συνελήφθησαν με εντάλματα.

Σε βάρος όλων έχει σχηματιστεί δικογραφία.