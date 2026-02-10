Απολογήθηκε ο 26χρονος που καταγγέλθηκε για σεξουαλική κακοποίηση και βιντεοσκόπηση 15χρονου

0

Διαφωνία ανάμεσα σε ανακριτή και εισαγγελέα

Διαφωνία ως προς την ποινική μεταχείριση του 26χρονου που καταγγέλθηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά 15χρονο, προέκυψε ανάμεσα σε ανακριτή και εισαγγελέα. Τη διαφωνία θα κληθεί να άρει το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε ο 26χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα σε εκτέλεση εντάλματος για βιασμό ανηλίκου και παράνομη βιντεοσκόπηση, καθώς φέρεται να κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο την πράξη. Είχε προηγηθεί καταγγελία ότι προέβη σε γενετήσια πράξη με τον ανήλικο τον οποίο φέρεται να γνώρισε σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Κατά την ίδια καταγγελία, η φερόμενη κακοποίηση έγινε τον περασμένο Οκτώβριο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Απολογούμενος στον ανακριτή ο 26χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν συναινετικά.

Ο ανακριτής είχε την άποψη ότι θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ ο εισαγγελέας γνωμοδοτήσεων ότι θα πρέπει να κρατηθεί προσωρινά. Η διαφωνία αυτή θα αρθεί το επόμενο διάστημα από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο με την έκδοση βουλεύματος.