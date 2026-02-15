Γυναίκα κάρφωσε με ψαλίδι τον σύντροφό της στον ώμο

0

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα έναν άνδρα έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Σύμφωνα με το patrisnews.com το συμβάν σημειώθηκε στο σπίτι ενός νεαρού ζευγαριού, στην κοινότητα της Κάτω Παναγιάς, κατά τη διάρκεια ενός καβγά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα επιτέθηκε με ένα μεγάλο ψαλίδι που βρήκε μπροστά της στο σύντροφό της, καρφώνοντάς το στον ώμο του θύματος.

Το θύμα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης και στη συνέχεια κατήγγειλε την επίθεση σε βάρος του.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνέλαβαν τη γυναίκα, η οποία σήμερα οδηγήθηκε, στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας, που άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και οπλοχρησία. Ακολούθως, η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να δικαστεί την ερχόμενη Τετάρτη ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αμαλιάδας.

«Δεν είχε πρόθεση» λέει ο συνήγορός της

Σε δήλωσή του ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορούμενης, δικηγόρος Αμαλιάδας Δημήτρης Καραγιάννης ανέφερε ότι:

“Πρόκειται για ένα πραγματικά ατυχές περιστατικό που συνέβη σε ένα νεαρό ζευγάρι, το οποίο μάλιστα έχει αποκτήσει και ένα ανήλικο παιδί ηλικίας 1,5 έτους. Η κατηγορούμενη – εντολέας μου, δράστης του επεισοδίου, δεν είχε σε καμία περίπτωση πρόθεση ή προμελετημένο σχέδιο να τραυματίσει, πολλώ δε μάλλον να σκοτώσει τον επί 7 συναπτά έτη σύντροφό της.

Απλά από μια παρεξήγηση που υπήρξε για ένα προσωπικό ζήτημα της εντολέως μου το θύμα – σύντροφός της εκνευρίστηκε υπερβολικά, άρχισε να την εξυβρίζει και να την απωθεί βίαια και τότε αυτή στη προσπάθειά της να αμυνθεί, καθόσον κρατούσε στην αγκαλιά της το ανήλικο τέκνο τους, πήρε στο χέρι της ένα παιδικό ψαλίδι κοψίματος νυχιών που βρισκόταν πλησίον της και καθώς επιχειρούσε να αποφύγει την σε βάρος της επίθεση, τραυμάτισε ελαφρά τον σύντροφό της στον ώμο του.

Επαναλαμβάνω ότι δεδομένα η εντολέας μου δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αμαλιάδας που άσκησε ποινική δίωξη για πλημμέλημα και όχι για κακούργημα και συγκεκριμένα για το αδίκημα των σωματικών βλαβών στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής βίας και για οπλοχρησία και όχι για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως”.