Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Μετατράπηκε σε κακούργημα, από ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σε ενδεχόμενο δόλο έπειτα από τα λάθη που εντοπίστηκαν

Έπειτα από την αναβάθμιση της κατηγορίας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων, συνελήφθη εκ νέου ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης «Βιολάντα».

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου (14/2) στην μπισκοτοβιομηχανία προκειμένου να περάσει χαιροπέδες στον ιδιοκτήτη της καθώς η κατηγορία μετατράπηκε σε κακούργημα, δηλαδή από ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σε ενδεχόμενο δόλο έπειτα από τα λάθη που εντοπίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι έρευνες αποκάλυψαν πως πριν από πέντε μήνες υπήρξαν έντονες αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ ουσιαστικά. Πηγές αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε μετά από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει άλυτο.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία βρίσκονται πλέον στη διάθεση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις τα στελέχη της ΔΑΕΕ καταθέσουν το τελικό έγγραφο πόρισμά τους, το οποίο θα προσδιορίζει με ακρίβεια τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.