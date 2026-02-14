Ακρωτηριάστηκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από νταλίκα στο Ηράκλειο

0

Η 52χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ

Σε ακρωτηριασμό στο δεξί πόδι από το μέσο του μηρού προχώρησαν οι γιατροί του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου στην 52χρονη που μεταφέρθηκε χθες το μεσημέρι, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, μετά την παράσυρση από νταλίκα.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου, Κώστα Δανδουλάκη, η πρώτη εικόνα της γυναίκας όταν έφτασε δεν έδειχνε την έκταση και τη σοβαρότητα των τραυμάτων που εντοπίστηκαν αμέσως μετά, οπότε κρίθηκε απαραίτητος ο ακρωτηριασμός της, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η 52χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ και η κατάστασή της είναι σταθερή. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα στην περιοχή του Γιόφυρου στο Ηράκλειο.