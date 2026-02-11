Ισχυρίζεται ότι φοβόταν για την ζωή του ο σμήναρχος που προφυλακίστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

0

Ανοίγει κι άλλο η «βεντάλια» της έρευνας από τις ελληνικές αρχές

Ανοικτός είναι ο φάκελος της υπόθεσης με τον 54χρονο σμήναρχο, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και έχει προφυλακιστεί.

Αντίθετα, θα υπάρξει μία αλληλουχία ανακριτικών συνεργειών, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία. Μεταξύ αυτών θα είναι και η κλήση προσώπων τα οποία αναφέρονται στην έρευνα αλλά και την απολογία του 54χρονου.

Στο πλαίσιο της ανάκρισης αναμένεται να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στον υπολογιστή του σμηνάρχου αλλά και άρση τηλεφωνικού απορρήτου για το κινητό του τηλέφωνο ενώ εκτιμάται ότι θα ανοίξουν και τραπεζικοί λογαριασμοί, καθώς ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει πως μέσα στα σχεδόν δύο χρόνια πήρε 25.000 ευρώ, μετέδωσε η ΕΡΤ.

«Αφόρητη πίεση»

Συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά του ζήτησε ο σμήναρχος, ο οποίος όπως υποστήριξε στην απολογία του, ενεπλάκη σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε με εφιαλτικό κι επικίνδυνο τρόπο.

Ο σμήναρχος μηχανικός συνομίλησε για πρώτη φορά με τον Στίβεν, τον Κινέζο σύνδεσμό του, τον Φεβρουάριο του 2024, επτά μήνες μετά και αφού υπήρξε αλληλουχία ηλεκτρονικών συνομιλιών, ήταν η ώρα του τετ-α-τετ στο Πεκίνο. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε στην ανακρίτρια, αυτή ήταν η συνάντηση που μετέτρεψε σε εφιάλτη την εργασία του.

«Τον πίεζαν αφόρητα για να χορηγεί έγγραφα είτε νοητικά είτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αφορούσαν κάποιες ενδεχομένως ευαίσθητες πληροφορίες», ανέφερε ο συνήγορός του Βασίλης Χειρδάρης.

Ο σμήναρχος ήταν ιδιαίτερα αναλυτικός κατά την πολύωρη απολογία του και τόνισε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή άλλων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και ότι η οικογένειά του δεν γνώριζε το παραμικρό. Ζήτησε να προφυλακιστεί και να μην τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, όπως είχε αναφερθεί αρχικά στο απολογητικό υπόμνημα, εκφράζοντας φόβους για τη ζωή του.

Η «συγγνώμη»

«Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της Δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», ανέφερε ο 54χρονος.

Στο Πεκίνο, ο σύνδεσμος με το όνομα Στίβεν Γουάνγκ γνώρισε στον σμήναρχο μία Κινέζα, το προφίλ της οποίας σκιαγραφείται από τις Αρχές ασφαλείας. Στην απολογία του έχει κατονομάσει τα πρόσωπα τα οποία τον ξενάγησαν σε εταιρείες κινεζικών συμφερόντων.

«Έδωσε τρία ονόματα, αυτούς τους οποίους γνώρισε και με τους οποίους συνεργάστηκε.

Δεν υπήρξε αιτιολόγηση. Υπήρχε η επιθυμία του να εργαστεί μετά τη συνταξιοδότησή του», δήλωσε ο έτερος συνήγορος του σμηνάρχου Παναγιώτης Ρίζος.