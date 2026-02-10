Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας – «Έδωσε» ονόματα

0

«Ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψή του», λένε οι δικηγόροι του 54χρονου

Στην φυλακή οδηγήθηκε ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται ότι κατασκόπευε υπέρ της Κίνας.

Η πολύωρη απολογία του που ξεκίνησε στις 10 το πρωί στο Αεροδικείο ολοκληρώθηκε, με τους δικηγόρους του να τονίζουν ότι «ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψή του».

Σύμφωνα με το OPEN, ο σμήναρχος φέρεται να έλαβε 25.000 ευρώ για τις πληροφορίες που διέρρεε στο Πεκίνο, ενώ ισχυρίστηκε ότι Κινέζοι τον προειδοποίησαν να μην μιλήσει, απειλώντας ακόμη και τη ζωή της κόρης του.

Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι έδωσε ονόματα.

Σημειώνεται, ότι ο σμήναρχος πήρε τον δρόμο για τις φυλακές στην Κόρινθο.

Τι είπε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος αποδέχτηκε την ενοχή του για την κατασκοπία υπέρ της Κίνας και κατονόμασε τον Κινέζο σύνδεσμο του, γνωστό ως «Στίβεν», την ύπαρξη του οποίου γνωρίζει εδώ και καιρό η CIA, σύμφωνα με το Mega. Επίσης, φέρεται να υπέδειξε και δύο απόστρατους του ελληνικού στρατού, οι οποίοι ήδη ελέγχονται από τις μυστικές υπηρεσίες.

Ο 54χρονος υποστήριξε ότι όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση σε ιστότοπος κοινωνικού δικτύου με επαγγελματικά προφίλ. Ο λόγος που το έκανε ήταν πως ήθελε να ενισχύσει το εισόδημά του ενόψει της αποστρατείας του και η κρούση, που όπως είπε δέχτηκε από Μαλαισιανή εταιρεία, έμοιαζε ευκαιρία η εταιρεία συμβουλών.

Όπως παρουσιαζόταν, ζήτησε μια Γεωπολιτική ανάλυση ήταν η αρχή συνεργασία και τα συμπληρώματα στο μισθό ήταν περί τα 500 ευρώ για γεωπολιτικές αναλύσεις, αφήνοντας να εννοηθεί πως ίσως δέχτηκε πιέσεις ή και απειλές. Στην συνέχεια οι αμοιβές πήγαν στα 5000 το μήνα για τεχνικά χαρακτηριστικά κρίσιμων συστημάτων. Σύμφωνα με τον σμήναρχο, όταν κατάλαβε τι γινόταν ήταν αργά, το 2025 έγινε και η συνάντηση στον Πειραιά σε γνωστό εστιατόρια παρουσία της μυστηριώδους γυναίκας.