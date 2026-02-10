Φυλάκιση 13 μηνών με αναστολή και πρόστιμα 7.000 ευρώ στον μοτοσυκλετιστή που συνελήφθη σε αστυνομική καταδίωξη

0

Κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης

Μοτοσικλετιστής κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, παραβιάζοντας τον έναν ερυθρό σηματοδότη μετά τον άλλο, ενώ δεν δίστασε να κινηθεί αντίστροφα προς την πορεία κυκλοφορίας των οχημάτων. Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με τον 31 ετών μοτοσικλετιστή να προσπαθεί να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Συνελήφθη μετά από αστυνομική καταδίωξη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 μηνών, με 3ετή αναστολή. «Τρόμαξα επειδή δεν διαθέτω δίπλωμα οδήγησης» απολογήθηκε ο ίδιος στο δικαστήριο. Για τις τροχονομικές παραβάσεις στις οποίες υπέπεσε τού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα που προσεγγίζουν τις 7.000 ευρώ.

Αστυνομικοί επιχείρησαν, σύμφωνα με τη δικογραφία, να τον ελέγξουν στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του ΑΧΕΠΑ. Εκείνος όμως αγνόησε το σήμα τους να σταματήσει κι ανέπτυξε ταχύτητα, οπότε ξεκίνησε καταδίωξη. Ο 31 ετών αναβάτης της μοτοσικλέτας κινήθηκε μέσω της Περιφερειακής Οδού, προς τη Σταυρούπολη, στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, κι από τον ίδιο οδικό άξονα προς την ανατολική πλευρά της πόλης, στη Χαριλάου, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Κατά την ημίωρη καταδίωξη που μεσολάβησε μέχρι να συλληφθεί, φαίνεται πως ανέπτυξε ταχύτητα που έφτασε τα 190 χλμ./ώρα, ενώ, είναι χαρακτηριστικό ότι κινητοποίησε μεγάλη αστυνομική δύναμη και συγκεκριμένα έξι περιπολικά της 'Αμεσης Δράσης, 13 δίκυκλα της ομάδας «Ζ» και της Τροχαίας, τρεις σταθμούς της ΟΠΚΕ και δύο ομάδες ΔΙ.ΑΣ.

Δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης που τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια. Απολογούμενος αναγνώρισε ότι έκανε λάθος που δεν σταμάτησε, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε.