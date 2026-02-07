Σε επιφυλακή για ενδεχόμενες πλημμύρες οι Δήμοι Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου

0

Λόγω της οριακής κατάστασης των φραγμάτων της Βουλγαρίας

Σε επιφυλακή και ετοιμότητα για ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα παραμένουν οι δήμοι Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου μετά και τη ρηματική διακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας για την κατάσταση των φραγμάτων στη γείτονα.

Ειδικότερα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του τελευταίου 24ωρου η ποσότητα των υδάτων στα φράγματα της Βουλγαρίας υπερέβη τα όρια της πληρότητας με εκείνο του Ιβαήλοβγκραντ ήδη να υπερχειλίζει και τη ροή των υδάτων των ποταμών Άρδα, Έβρου και Ερυθροποτάμου να παρουσιάζει σημαντική αύξηση.

Προς αποφυγή ατυχημάτων και για την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου Σουφλίου συνιστά στους κατοίκους την αποφυγή κάθε δραστηριότητας στις περιοχές κοντά σε ποτάμια και ρέματα καθώς και τη λήψη μέτρων ασφαλείας από τους γεωργούς και κτηνοτρόφους απομακρύνοντας ζώα και αγροτικά μηχανήματα από τις επικίνδυνες περιοχές, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο δήμος Διδυμοτείχου ενημερώνει τους πολίτες πως βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων -ο μεγάλος όγκος υδάτων από τη Βουλγαρία αναμένεται να εισέλθει στον ποταμό Έβρο- ο αυξημένος κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στα παρέβρια χωριά

Ως εκ τούτου καλεί τους κατοίκους:

-Να αποφεύγουν κάθε προσέγγιση σε ιρλανδικές διαβάσεις, ρέματα και κοίτες ποταμών

-Να μην επιχειρούν διέλευση από σημεία όπου παρατηρείται συγκέντρωση ή ροή υδάτων

-Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και της Πολιτικής Προστασίας

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον Ερυθροπόταμο τα επίπεδα των υδάτων εμφανίζονταν μέχρι χθες σταθεροποιημένα.

Ο δήμος Ορεστιάδας προχώρησε από χθες στη διακοπή της κυκλοφορίας στη γέφυρα του ποταμού 'Αρδα που συνδέει τους οικισμούς Φυλακίου και Ελαίας και στο κλείσιμο της διέλευσης των ιρλανδικών διαβάσεων σε Καστανιές και Ρίζια, λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων και η απαγόρευση θα διαρκέσει μέχρι της υποχώρησης της στάθμης των νερών.

Ταυτόχρονα καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Αστυνομίας και τις σχετικές σημάνσεις, να χρησιμοποιούν το εναλλακτικό οδικό δίκτυο μέσω Καστανεών ή μέσω Κομάρων και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αποφεύγοντας την προσέγγιση στις όχθες του ποταμού.