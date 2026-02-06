Προθεσμία για να απολογηθεί στον στρατιωτικό εισαγγελέα πήρε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία

0

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 15:00 η απολογία του συλληφθέντος σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος προσήχθη σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Αεροδικείο Αθηνών, στον ανακριτή για σοβαρές κατηγορίες κατασκοπείας που του αποδίδονται από τις Αρχές.

Ο σμήναρχος τέθηκε υπό κράτηση έως την Τρίτη οπότε και θα απολογηθεί σε στρατιωτικό εισαγγελέα.

Κατά την αποχώρηση του σμήναρχου από το Αεροδικείο Αθηνών, ο συνήγορός του ανέφερε ότι ήταν συνεργάσιμος και ψύχραιμος, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.