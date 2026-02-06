Στο Αεροδικείο Αθηνών οδηγήθηκε ο συλληφθείς σμήναρχος – Είχε εξειδίκευση και πιστοποίηση του ΝΑΤΟ στις τηλεπικοινωνίες

0

Aκόμα ένα άτομo στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ

Ο συλληφθείς σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας προσήχθη σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Αεροδικείο Αθηνών, για να απολογηθεί σε ανακριτή και σε στρατιωτικό εισαγγελέα για σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται από τις αρχές.

Ο σμήναρχος προσήλθε στο κτίριο του Αεροδικείου λίγο πριν από τις 10:00 π.μ., συνοδευόμενος από άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω ανώτερος αξιωματικός, διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, φέρεται να μετέδιδε διαβαθμισμένες και απόρρητες πληροφορίες σε φορείς στην Κίνα και να προσπαθούσε να στρατολογήσει και άλλους στο δίκτυο πληροφοριών του.

Ο 50χρονος ομολόγησε τις πράξεις του.

Υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία δείχνουν τον συγκεκριμένο αξιωματικό να συναντάται ακόμη και με ανθρώπους από την Κίνα. Το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν τους είχε παραδώσει κάποια έγγραφα ή τους είχε μεταφέρει κάποιες πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια.

Όπως αναφέρουν ανώτεροι αξιωματικοί, πρόκειται για μία ξεκάθαρη υπόθεση κατασκοπείας, η οποία αντιμετωπίζεται με την ανάλογη βαρύτητα και βεβαίως θα υπάρξει και η δέουσα αυστηρότητα.

Το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, είχε πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητες και κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας.

Μεγάλο μέρος του υλικού που θα διέρρεε αφορά ΝΑΤΟϊκά σχέδια, γεγονός που αυξάνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη Συμμαχία, κυρίως τις ΗΠΑ.

Η διαρροή στοιχείων υψηλής τεχνολογίας απασχολεί ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρχές, καθώς πολλές υποδομές της άμυνας βρίσκονται σε διαδικασία αναβάθμισης. Παράλληλα, οι στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Το τελευταίο διάστημα φέρεται να αποστέλλει ηλεκτρονικά αυτά τα διαβαθμισμένα δεδομένα σε φορείς στην Κίνα.

Θυμίζεται ότι η απόφασή του να προσπαθήσει να στρατολογήσει και άλλα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων έγινε αντιληπτή και ο ίδιος βρέθηκε στο «στόχαστρο» τις τελευταίες δέκα ημέρες. Ο ανώτερος αξιωματικός, ο οποίος υπηρετούσε σε σχηματισμό υψηλής κρισιμότητας για την εθνική άμυνα, συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Πέμπτης από αρμόδιες στρατιωτικές αρχές. «Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). Οι ελληνικές αρχές, σε συνεργασία με υπηρεσίες του εξωτερικού, τον έθεσαν υπό παρακολούθηση και τον συνέλαβαν τη στιγμή που μεταβίβαζε πληροφορίες. Αξίζει να σημειωθεί πως στο στόχαστρο της ΕΥΠ, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, βρίσκεται ακόμα ένα άτομο, ενώ στόχος των Αρχών είναι να διαπιστωθεί τι μπορεί να έχει σταλεί έως τώρα και πόσο μεγάλη είναι η βλάβη για την εθνική ασφάλεια, αλλά και για το ΝΑΤΟ, στη σκιά ανάλογης υπόθεσης κατασκοπείας για λογαριασμό του Πεκίνου στη Γαλλία.

Εξειδίκευση και πιστοποίηση του ΝΑΤΟ στις τηλεπικοινωνίες είχε ο σμήναρχος

Ο συλληφθείς ανώτερος αξιωματικός κατά την ανάκρισή του υπέδειξε ακόμη και ονομαστικά τον Κινέζο «χειριστή» του, που βρίσκεται στην Κίνα.

Για την υπόθεση, η ΕΥΠ αξιοποίησε πληροφορίες που είχε λάβει από την CIA για την ύποπτη δράση του Έλληνα αξιωματικού και ξεκίνησε να τον παρακολουθεί, μέχρι που συνέλεξε όσες αποδείξεις χρειαζόταν για την κατασκοπευτική του δράση σε βάρος της ίδιας του της χώρας και των συμμάχων και ενημέρωσε σχετικά το ΓΕΕΘΑ.

Η επιχείρηση φέρεται να αποφασίστηκε να γίνει λίγο πριν ετοιμαστεί να στείλει ένα νέο πακέτο πληροφοριών στον «χειριστή» του και συνελήφθη στην μονάδα της Π.Α. που διοικεί.

Την αποστολή εγγράφων και σχεδίων των Ενόπλων Δυνάμεων την πραγματοποιούσε με ειδική συσκευή που φωτογράφιζε και έστελνε απευθείας και με κρυπτογραφημένο λογισμικό τα ντοκουμέντα στον «χειριστή» του στην Κίνα. Η συσκευή και άλλα ψηφιακά πειστήρια έχουν κατασχεθεί και θα αναλυθούν περαιτέρω.

Πρόκειται για αξιωματικό με εξειδίκευση και πιστοποίηση του ΝΑΤΟ στις τηλεπικοινωνίες που είχε πρόσβαση σε τέτοιες τεχνολογίες και στην προηγούμενη Υπηρεσία του σε επιτελική θέση, αλλά και πρόσφατα, σε σχέδια, μέσα και προγράμματα ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας που αναπτύσσει η Π.Α. και έστελνε αυτά τα στοιχεία στους Κινέζους.

Βεβαίως, η ζημία που προκαλούσε ήταν και εθνική και συμμαχική λόγω της διασύνδεσης των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών μέσων, ενώ η εξαγωγή τέτοιων ντοκουμέντων στρατηγικής σημασίας, είναι άγνωστο αν παρέμεναν μόνο σε γνώση της Κίνας ή θα μπορούσαν κάλλιστα να δοθούν από εκεί σε όποιον ενδιαφερόμενο έναντι αντιτίμου, με περαιτέρω ευνόητες ανησυχίες για τους άμεσους εχθρούς της χώρας.

Η επιχείρηση που διεξήχθη χθες από την ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ εντάσσεται στη γενικότερη επιχειρησιακή δράση «counterintelligence» που διεξάγεται παράλληλα από 2014 μετά την εισβολή στην Κριμαία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, για την εξάρθρωση δικτύων κατασκόπων που δρουν υπέρ της Κίνας ή της Ρωσίας και έναντι των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε εξαρθρώθηκε και δίκτυο κατασκόπων της Κίνας στην Γαλλία, ενώ παράλληλες δράσεις γίνονται σε όλη την Ευρώπη, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για διείσδυση και υφαρπαγή δεδομένων μεγάλης στρατηγικής σημασίας.

Η έρευνα για τον επίορκο σμήναρχο συνεχίζεται, για να διαπιστωθεί πλήρως το εύρος της προδοσίας του σε βάρος της πατρίδας του αλλά και για να διαπιστωθεί αν είχε προλάβει να στρατολογήσει και άλλον ή άλλα άτομα στις κατασκοπευτικές του δραστηριότητες.

«Ξεκλείδωσαν» το κινητό τηλέφωνο του αξιωματικού

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, τα στελέχη της διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, είναι αυτά τα οποία έμειναν «τετ α τετ» με τον 50χρονο σμήναρχο, παρουσία των στελεχών ΕΥΠ και άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι ενώπιον και του στρατιωτικού εισαγγελικού λειτουργού.

Παράλληλα, φαίνεται πως οι Αρχές «ξεκλείδωσαν» το κινητό τηλέφωνο του αξιωματικού, έλαβαν πολλές πληροφορίες και του έκαναν ερωτήσεις με βάση αυτές.

Την ίδια στιγμή από στρατιωτικές πηγές σημειώνεται «ότι πρόλαβαν τα χειρότερα», δηλαδή τη διαρροή μεγάλου όγκου στρατιωτικών πληροφοριών, οι οποίες αφορούν την εθνική ασφάλεια και συστήματα υψηλής τεχνολογίας της χώρας.

Σημειώνεται ότι στο στόχαστρο των στρατιωτικών αρχών είναι το στρατιωτικό περιβάλλον του αξιωματικού, δηλαδή, το αν τυχόν είχε προλάβει να συνομιλήσει με κάποιους συναδέλφους του σε μια προσπάθεια να στρατολογήσει και άλλα άτομα για να στηθεί ένα δίκτυο εντός της Ελλάδας.

Σημειώνεται πως ο ανώτατος αξιωματικός κρατήθηκε τη νύχτα στις εγκαταστάσεις της Αερονομίας στον Καρέα, ενώ, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, έχει ενεργοποιηθεί το άρθρο 143 και 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επιφέρει πολύ σοβαρές ποινές εφόσον στοιχειοθετηθούν οι κατηγορίες.

Μένει η κοινή απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για το ποια θα είναι η τύχη του ανώτερου αξιωματικού, δηλαδή το αν θα εγκλειστεί στις στρατιωτικές φυλακές, πιθανόν της Κορίνθου ή αν θα είναι σε κατ’οίκον περιορισμό.

Μόλις ασκηθούν οι διώξεις από τη στρατιωτική δικαιοσύνη ο αξιωματικός θα τεθεί με εντολή του αρχηγού ΓΕΕΘΑ σε διαθεσιμότητα.