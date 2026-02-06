Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ καταδικάστηκε ο πρώην διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου

0

Ο κατηγορούμενος γιατρός κρίθηκε ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας τον πρώην διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενος ότι απαίτησε και έλαβε «φακελάκι» 3.000 ευρώ από σύζυγο χειρουργημένου ασθενή.

Το δικαστήριο, παράλληλα, αποφάσισε τη μερική έκτιση της ποινής των έξι μηνών.

Ωστόσο, τελικώς δόθηκε ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση του κατηγορούμενου, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσία 20.000 ευρώ.

Έτσι, ο γιατρός καλείται να καταβάλλει μέχρι τη Δευτέρα εγγύηση 20.000 ευρώ για να μην οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο κατηγορούμενος γιατρός κρίθηκε ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό για δωροληψία, αδίκημα το οποίο ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι διέπραξε.

«Χαίρομαι που είναι καλά. Είναι τιμή για μένα που σώθηκε αυτό το περιστατικό», ανέφερε στην απολογία του ο γιατρός, αναφερόμενος στο ασθενή του, ενώ φανερά φορτισμένος μίλησε για μια «εξαιρετικά δύσκολη» επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

«Πέταγα από τη χαρά μου και νόμιζα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν ευγνώμονες. Αισθάνομαι πάρα πολύ πικραμένος και παγιδευμένος από την άλλη», είπε συγκινημένος.

Πρόεδρος: Της είπατε ότι συνήθως παίρνω πέντε αλλά για σένα θα πάρω τρία;

Κατηγορούμενος: Δεν είπα ότι θα πάρω 3.000. Είπα ότι για αυτή την τεράστια επιτυχία που έγινε οφείλω να κάνω ένα τραπέζι στους συνεργάτες μου. Δεν ζήτησα τίποτα. Το εξέλαβε λάθος η κυρία.

Πρόεδρος: Της είπατε να πληρώσει το τραπέζι;

Κατηγορούμενος: Όχι δεν ζήτησα τίποτα.

Πρόεδρος: Τότε γιατί το είπατε;

Κατηγορούμενος: Έπρεπε να το πω γιατί ήμουν τόσο χαρούμενος που το είπα εν τη ρύμη του λόγου.

Πρόεδρος: Άρα, της είπατε ότι θα κάνετε εσείς το τραπέζι στους άλλους; Η κυρία τι είπε σε αυτό;

Κατηγορούμενος: Η κυρία συμπεριφέρθηκε καλά, δεν έχω παράπονο. Δεν το είπα για να συνδράμει στο τραπέζι, το είπα από τη χαρά μου.

Πρόεδρος: Σας είπε ότι «αυτά μάζεψα…» όμως…

Κατηγορούμενος: Βιαζόμουν έπρεπε να πάω στο χειρουργείο και μέσα στη βιασύνη μου της είπα «κάνε ότι νομίζεις». Δεν κατάλαβα τι είχε μαζέψει.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως ήταν πολύ αγχωμένος.

«Εμείς που χειρουργούμε καρδιά είμαστε πολύ λίγοι και το άγχος μας είναι τεράστιο. Μετά από μια τέτοια επιτυχία ούτε που είχα σκεφτεί να ζητήσω λεφτά. Που να φανταστώ ότι είναι καλωδιωμενη, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα…», ανέφερε και εξέφρασε τη θέση πως στοχοποιήθηκε λόγω ανταγωνισμού.

«Εμείς οι καρδιοχειρουργοί είμαστε όλοι επιθετικοί άνθρωποι, είμαστε με τα μαχαίρια… Άμα θέλουμε καταστρέφουμε ο ένας τον άλλον» είπε σημειώνοντας, ωστόσο, πως δεν μπορεί να αποδείξει τον ισχυρισμό του.

«Δεν έχω αποδείξεις, έχω ενδείξεις. Έσωσα τον άρρωστο και δεν ζήτησα τίποτα. (…) Εμένα με φωνάζουν "Άγιο Παντελεήμονα". Η καρδιά είναι δώρο Θεού, δεν έχει ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Ήμουν ταγμένος να κάνω τον άνθρωπο καλά…», είπε στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα ο οποίος, νωρίτερα, ζήτησε την ενοχή του γιατρού.

«Μετά από το διάλογο που καταγράφηκε η σύζυγος του ασθενούς έδωσε το ποσό, το οποίο βρέθηκε πάνω στο γιατρό με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Λίγη σημασία έχει αν το ζήτησε αυτός ή όχι. Δεν αμφισβητείται η δεινότητα του ως γιατρός.

Δεν μπορώ να δεχθώ ότι έλαβε το ποσό επειδή συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον συγκεκριμένο ασθενή…», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εισαγγελικός λειτουργός.

Με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η καταγγέλλουσα η οποία περιέγραψε πώς έδωσε στο γιατρό τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

«Μου είπε εγώ για αυτήν τη δουλειά παίρνω 5.000 για σένα θα πάρω 3.000 ευρώ», είπε και συνέχισε «Μόλις βγήκε από την εντατική ήρθε ο γιατρός και μου είπε "έλα στο γραφείο μου". Εγώ του είπα ότι δεν τα είχα υπολογίσει αυτά τα χρήματα. Πήγα ξανά την επόμενη, του είπα "γιατρέ δεν είχα ενημέρωση για να ξέρω να τα υπολογίσω". Μου είπε "δεν πειράζει όσα έχεις". Του έδωσα τα χρήματα, δεν τα μέτρησε και μπήκαν οι αστυνομικοί».

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι διαπιστώνει, πλέον, πως ο γιατρός «έχει κάνει πολύ καλή δουλειά γιατί η υγεία του συζύγου μου ανεβαίνει».

Στο δικαστήριο κατέθεσαν και τρεις ασθενείς του γιατρού οι οποίοι είπαν ότι ουδέποτε τους ζήτησε χρήματα, αλλά και ένας δημοσιογράφος που υποστήριξε τη θέση πως ο κατηγορούμενος έχει στοχοποιηθεί από συναδέλφους του.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου