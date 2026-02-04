Έκτακτο δελτίο με «πορτοκαλί» προειδοποίηση από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις

0

Ποιες περιοχές αφορά

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, από σήμερα το βράδυ στη βορειοδυτική χώρα και αύριο Πέμπτη (5/2) στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο και αύριο από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από σήμερα το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες αύριο

β. στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά αύριο, από τις πρώτες ώρες έως και το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί αύριο, έως αργά το βράδυ

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες αύριο μέχρι τη νύχτα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αύριο το μεσημέρι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (6/2)

στ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα αύριο μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (6/2).