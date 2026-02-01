ΚΟΜΥ: Ο γιατρός στην πόρτα του πολίτη – 3.000 ωφελούμενοι και 21 κρίσιμες διακομιδές το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου

0

Εκτιμάται ότι από την υπηρεσία κατ' οίκον θα βοηθηθούν περίπου 250.000 άτομα

Η πόρτα ανοίγει διστακτικά. Από μέσα, ένα βλέμμα γεμάτο ανυπομονησία, αλλά και ανακούφιση. Είναι η στιγμή που η ομάδα των επαγγελματιών υγείας περνά το κατώφλι ενός σπιτιού. Για ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν, η κατ’ οίκον επίσκεψη δεν είναι απλώς μια ιατρική πράξη, είναι ένα «άγγιγμα», μια «αγκαλιά», ένα μήνυμα ότι δεν είναι μόνοι. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι υπερήλικες, άνθρωποι με σοβαρά κινητικά ή νευρολογικά προβλήματα, κατάκοιτοι ασθενείς που αδυνατούν να φτάσουν σε ένα ιατρείο ή δομή υγείας. Συχνά, ακόμη και οι φροντιστές τους βρίσκονται και οι ίδιοι σε προχωρημένη ηλικία, με τα δικά τους προβλήματα υγείας, παλεύοντας καθημερινά να ανταποκριθούν σε έναν απαιτητικό ρόλο.

Τα παραπάνω περιγράφουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δύο γιατροί που συμμετέχουν στις δράσεις των ΚΟΜΥ, οι οποίες καλύπτουν όλη την ελληνική επικράτεια, από τη Θράκη έως την Κρήτη, προσεγγίζοντας απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Επισκέπτονται, όμως, και τα μεγάλα αστικά κέντρα και περιοχές της Αττικής όπως το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, η Αθήνα και ο Πειραιάς, φέρνοντας δωρεάν κατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας και φροντίδας.

Μόνο το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, περισσότερα από 3.000 άτομα ωφελήθηκαν από αυτήν την πρωτοβουλία, διασφαλίζοντας ουσιαστική πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Εκτιμάται ότι οι ωφελούμενοι από την υπηρεσία κατ’ οίκον θα είναι περίπου 250.000 άτομα.

«Με τις ΚΟΜΥ καταφέραμε να πηγαίνει ο γιατρός στην πόρτα του πολίτη, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, μειώνοντας έτσι τις ανισότητες και διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη, τη φροντίδα και την υγεία, εκεί που πραγματικά χρειάζεται», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία παρευρέθηκε πρόσφατα σε επίσκεψη των ΚΟΜΥ στο Χαϊδάρι.