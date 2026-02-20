ΙΣΑ: Αδικαιολόγητος ο αποκλεισμός εξειδικευόμενων ιατρών από τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου

0

Τι αναφέρει στην επιστολή που απέστειλε τον υπουργό Υγείας

Την αποκατάσταση της «άνισης μεταχείρισης», για τους εξειδικευόμενους ιατρούς, στο καθεστώς άσκησης ιδιωτικού έργου, ζητάει με επιστολή του στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).

Ειδικότερα, στην επιστολή του επισημαίνει την ανάγκη «άμεσης διόρθωσης σημαντικής παράλειψης που προκύπτει από τη με αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 49887/2024 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 5456), με την οποία δίνεται η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου στους ιατρούς και οδοντιάτρους κλάδου ΕΣΥ, στους ιατρούς του ΕΚΑΒ, καθώς και στους επικουρικούς και ειδικευόμενους ιατρούς».

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην επιστολή, «προφανώς εκ παραδρομής, γιατί δεν είναι προφανές κάποιο αιτιολογικό έρεισμα, δεν γίνεται αναφορά στους εξειδικευόμενους που είναι ιατροί του ΕΣΥ και οι οποίοι τόσο σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις (αρθρ. 83 του ν. 2071/1992) όσο και τους όρους της σύμβασής τους τελούν υπό το ίδιο υπηρεσιακό και μισθολογικό καθεστώς με τους ειδικευόμενους, επιπλέον δε κατέχουν ήδη τίτλο άσκησης ειδικότητας» .

«Ο ΙΣΑ έχει γίνει αποδέκτης πλήθους διαμαρτυριών από μέλη του που θίγονται από την εν λόγω ρύθμιση και καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να προβεί άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες» επισημαίνει ο ΙΣΑ και καταλήγει: «Η αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης και η διασφάλιση δίκαιων όρων για όλους τους ιατρούς του ΕΣΥ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας και την ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού της χώρας».