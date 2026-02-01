Καιρός: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις – Συνεχή μηνύματα του 112

0

«Κόκκινος συναγερμός» σε πολλές περιοχές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 αναμένονται βροχές, καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές καθώς και χιονοπτώσεις. Πτώση της θερμοκρασίας. Άνεμοι έως 8 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, αρχικά στα δυτικά και γρήγορα στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα, σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών αλλά και σε πεδινές περιοχές των βορειοανατολικών (κυρίως στον Έβρο) από το απόγευμα. Σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 6 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 10, στη Θεσσαλία από 4 έως 12, στην Ήπειρο από 3 έως 11, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 14, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 9 έως 15, στις Κυκλάδες από 13 έως 17, στα Δωδεκάνησα από 12 έως 16 και στην Κρήτη από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ όμως μετά το πρωί και από τα βόρεια προς τα νότια θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν νότιοι 4 έως 6 μποφόρ ενώ προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα γίνουν βορειοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Πιθανότητα χιονοπτώσεων στα ορεινά του νομού υπάρχει από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως μετά το απόγευμα θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Η κακοκαιρία χτυπάει τις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε το Σάββατο 31/1 από την ΕΜΥ, επικαροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και πιο αναλυτικά κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (1/2)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα (2/2)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Η Αττική αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με δύο ξεχωριστά κύματα έντονης κακοκαιρίας: το πρώτο κατά το πρωινό διάστημα, από τις 06:00 έως τις 10:00, και το δεύτερο από το απόγευμα έως τις βραδινές ώρες, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Meteo, ήδη καταγράφονται ρυθμοί βροχής που ξεπερνούν τα 3,6 χιλιοστά ανά ώρα σε περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή, το Μαρούσι και η Μαλακάσα, ενώ σε Βίλια και Ωρωπό τα συνολικά ύψη βροχής έχουν υπερβεί τα 20 χιλιοστά.

Σε καθεστώς κόκκινης προειδοποίησης (red code) έχουν τεθεί η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής, μαζί με το Βόρειο Αιγαίο. Σε αρκετές από αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους, που θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ, ενώ υπάρχει και πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Την ίδια ώρα, πορτοκαλί προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ για τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής και της Εύβοιας.

Η κακοκαιρία, η οποία θα κάνει αρχικά αισθητή την παρουσία της στα δυτικά τμήματα της χώρας και στη συνέχεια θα επεκταθεί στο σύνολο της επικράτειας, χαρακτηρίζεται από κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλάζι, ενώ χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών περιοχών, αλλά και τοπικά σε πεδινά τμήματα των βορειοανατολικών, κυρίως στον Έβρο, από το απόγευμα της Κυριακής. Παράλληλα, θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη, ενώ αναμένεται και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση επεισοδίων βροχόπτωσης (RPI) που εφαρμόζει η μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το συγκεκριμένο καιρικό σύστημα κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική), γεγονός που υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης προβλημάτων.

Στην Πελοπόννησο, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από τις πρώτες ώρες της Κυριακής και να διαρκέσουν έως αργά το απόγευμα, με κόκκινη προειδοποίηση σε ισχύ. Αντίστοιχη εικόνα προβλέπεται για τη Θεσσαλία και τις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής, όπου η επιδείνωση θα εκδηλωθεί από το πρωί και θα συνεχιστεί μέχρι τις απογευματινές ώρες. Στο Ανατολικό Αιγαίο η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί από το μεσημέρι.

Συναγερμός στο Ιόνιο

Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα νησιά του Ιονίου – με έμφαση στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Ζάκυνθο – από τις πρώτες ώρες της Κυριακής έως αργά το απόγευμα. Για την Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το πρωί, ενώ για την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά η επιδείνωση αναμένεται έως το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας η πορτοκαλί προειδοποίηση θα ισχύει έως το απόγευμα, ενώ για την ανατολική Στερεά, την Αττική, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες.

112 σε δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη

Παράλληλα, σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν, μέσω μηνυμάτων του 112, οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Θεσσαλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Κρήτης, μετά από επείγουσα ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας, με συστάσεις προς τους πολίτες για περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Ημαθίας & #Πιερίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Θεσσαλίας & την Π.Ε. #Σποράδων περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Πελοποννήσου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Λόγω της κατάστασης, συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ήδη ενημερώσει Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

⚠️ Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων #ΕΔΕΚΦ @EMY_HNMS 🔗 https://t.co/o5xlGjPmWA ⛈️ Κακοκαιρία προβλέπεται αύριο Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες ❗️Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και… pic.twitter.com/BR7TPOLrvP — Civil Protection GR (@CivPro_GR) January 31, 2026

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα, ιδιαιτέρως στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά και από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7 και έως το βράδυ τοπικά 8 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στην δυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Καφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφορ. Από το απόγευμα θα στραφούν στα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 και στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα στην ανατολικη Στερεά και την Εύβοια και έως αργά το απόγευμα και στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στη Θεσσαλία τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα νότια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και από το απόγευμα στα βόρεια σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα βορεια βορειοανατολικοί, 6 με 7 και στα βόρεια και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και από μεσημέρι νοτιοδυτικοί με ίδια ένταση. Τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί 5 με 7 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-02-2026



Στα ανατολικά και τα νότια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τις πρωινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΤΡΙΤΗ 03-02-2026



Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα βαθμιαία 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 04-02-2026



Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία και από αργά το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν σε όλα τα ηπειρωτικά καθώς και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 με 8 και από τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 05-02-2026



Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά και τα βόρεια θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.