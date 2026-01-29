Νέα ραγδαία επιδείνωση του καιρού με επικίνδυνα φαινόμενα σε όλη τη χώρα

0

Ποια θα είναι η κρίσιμη ημέρα

Μέχρι το πρωί της Παρασκευής το ενδιαφέρον και η προσοχή για τον καιρό επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, ειδικότερα στη Θράκη, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα όπου αναμένεται να σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στη Θράκη καθώς έχει ήδη δεχθεί πολύ νερό, τα ποτάμια είναι στο όριό τους και έχουν σημειωθεί κάποια τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, γι’ αυτό και μέχρι και το πρωί της Παρασκευής, ιδιαίτερα εκεί, ο κόσμος να είναι σε επιφυλακή.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα γίνουν δυτικοί. Θα διώξουν τη σκόνη από την Κρήτη, που την έχει ταλαιπωρήσει πολύ και από το βράδυ της Παρασκευής και ιδιαίτερα το Σάββατο, θα έχουμε νέες βροχές στα νοτιότερα της χώρας, στην Πελοπόννησο, το Αιγαίο και την Κρήτη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Η Αττική είναι πιθανό να έχει κάποιες σύντομες βροχές το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο.

Πιο επικίνδυνη ημέρα θα είναι η Κυριακή, με καθολική κακοκαιρία στη χώρα, η οποία θα φέρει εν δυνάμει επικίνδυνα φαινόμενα, πολλές βροχές, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους.

Η αναλυτική πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή

Όπως αναφέρει η Νικολέτα Ζιακοπούλου, την Παρασκευή περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και καταιγίδες το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο.

Από το βράδυ σε Πελοπόννησο και Κυκλάδες θα πέσουν λίγα χιόνια στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί έως 8 μποφόρ στα νότια, με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 15 με 17 βαθμούς και έως τους 19 στην Κρήτη.

Στην Αττική αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια με πιθανές βροχές αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς.

Η Θεσσαλονίκη θα έχει ηλιοφάνεια με λίγες βροχές νωρίς το πρωί και το βράδυ, βόρειους ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 15 βαθμούς.

Το Σάββατο, αναμένονται καταιγίδες στο ανατολικό Αιγαίο με σύντομες βροχές στα υπόλοιπα και λίγα χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στα νότια με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα πέσει λίγο.