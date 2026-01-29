Αναχώρησε από την Τιμισοάρα το C130 με τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ

0

Πριν από την αναχώρηση τελέστηκε τρισάγιο στο ρουμανικό αεροδρόμιο

Αναχώρησε, γύρω στις 16:30, από την Τιμισοάρα το C130 που μεταφέρει τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα της περασμένης Τρίτης, στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, λίγο πριν από την αναχώρηση τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε ένα από τα επτά φέρετρα.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ θα δώσουν το «παρών» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να «υποδεχθούν» τις σορούς των επτά συνοπαδών τους, και με μηχανοκίνητη πορεία θα τους συνοδεύσουν ώς την Τούμπα.

Νωρίτερα, αεροσκάφος - ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στη Θεσσαλονίκη τους δύο από τους τρεις τραυματίες του τροχαίου, ενώ ο τρίτος παρέμεινε για νοσηλεία στη Ρουμανία και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών, που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, είναι πολυτραυματίας και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ενδέχεται να μη χρειαστεί νοσηλεία.

Η επιχείρηση αεροδιακομιδής των τραυματιών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, το οποίο από την πρώτη στιγμή βρισκόταν σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας και την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα, ενώ το Συντονιστικό Κέντρο Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ διατηρούσε συνεχή επικοινωνία με το νοσηλευτικό ίδρυμα της Τιμισοάρα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τον ασφαλή επαναπατρισμό των τραυματιών.