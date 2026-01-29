Μεγάλη φωτιά σε μάντρα με αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη

0

Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/1) σε μάντρα οχημάτων δίπλα στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου σε δύο οχήματα που βρισκόταν μέσα στην μάντρα, επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 15 στον Εύοσμο.

Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες και κατάφεραν να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί στα υπόλοιπα οχήματα και στις παρακείμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το thestival.

Από τη φωτιά δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο εκτεταμένες υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.