Άνοδος εκατό θέσεων για το ΕΚΠΑ στην κατάταξη της Times Higher Education

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βρίσκεται στις θέσεις 401-500

Είκοσι, συνολικά, ελληνικά ΑΕΙ συμπεριλαμβάνονται στη διεθνή κατάταξη «Times Higher Education World University Rankings», για το έτος 2025-2026, με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών να καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ αυτών, έχοντας ανέβει 100 θέσεις σε σχέση με την περυσινή κατάταξη.

Αναλυτικότερα, στη φετινή κατάταξη συμμετέχουν περισσότερα από 2.190 Πανεπιστήμια από 115 χώρες από όλον τον κόσμο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βρίσκεται στις θέσεις 401-500 παγκοσμίως και στην 1η θέση μεταξύ των 24 Ελληνικών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην φετινή κατάταξη. Ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, καταλαμβάνοντας τις θέσεις 601-800. Στις θέσεις 801-1000 βρίσκονται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Τις 10 πρώτες θέσεις του World University Rankings 2026 καταλαμβάνουν εφτά πανεπιστήμια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τρία από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιο συγκεκριμένα, στην 1η θέση παγκοσμίως για δέκατη συνεχόμενη χρονιά κατατάσσεται το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Ην. Βασίλειο), στη 2η θέση ακολουθεί το ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology - ΗΠΑ), ενώ η 3η θέση μοιράζεται μεταξύ του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ (Ην. Βασίλειο) και του Πρίνστον (ΗΠΑ). Στις θέσεις 5 και 6 ισοβαθμούν το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και του Στάνφορντ (ΗΠΑ).

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν, κατά σειρά, τα πανεπιστήμια California Institute of Technology (ΗΠΑ), Imperial College London (Ην. Βασίλειο), University of California, Berkeley (ΗΠΑ) και Yale University (ΗΠΑ).

Σημειώνεται, ότι κατά την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται βιβλιομετρικά δεδομένα της Elsevier, τα οποία περιλαμβάνουν 174,9 εκατομμύρια παραπομπές σε 18,7 εκατομμύρια επιστημονικές δημοσιεύσεις (άρθρα, ανασκοπήσεις, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων) από περισσότερα από 28.700 διεθνή επιστημονικά περιοδικά της βάσης Scopus. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι δημοσιεύσεις της περιόδου 2020-2024 και οι παραπομπές προς αυτές που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2020-2025, ώστε να αποτυπωθεί ο βαθμός στον οποίο η έρευνα κάθε πανεπιστημίου συμβάλλει και διαχέεται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου.

Η κατάταξη αξιολογεί περισσότερα από 1.900 ερευνητικά πανεπιστήμια διεθνώς, με βάση πέντε βασικούς πυλώνες: διδασκαλία, ερευνητικό περιβάλλον, ποιότητα έρευνας, διεθνή προσανατολισμό και μεταφορά γνώσης προς τη βιομηχανία.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η εν λόγω κατάταξη, μαζί την αντίστοιχη της QS World University Rankings και το Academic Ranking of World Universities (γνωστή ως Λίστα της Σανγκάης), θεωρούνται οι τρεις κατατάξεις με τη μεγαλύτερη απήχηση και εγκυρότητα διεθνώς.