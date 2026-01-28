Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των επτά νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ στο τροχαίο στη Ρουμανία – «Το τιμόνι δεν μπορεί να μπλόκαρε, γιατί ενεργοποιήθηκε το φλας»

0

Κύμα συγκίνησης στον ρουμανικό Τύπο

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία με θύματα Έλληνες φιλάθλους του ΠΑΟΚ, όπως δήλωσε η Ελληνίδα πρέσβης Λιλή Γραμματίκα, που βρίσκεται στην Τιμισοάρα και επισκέφθηκε τους τραυματίες, που νοσηλεύονται εκεί. Σημείωσε, δε, ότι προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον άμεσο επαναπατρισμό των σορών, καθώς και η περίθαλψη και ασφαλής μεταφορά των τραυματιών, ενώ υπογράμμισε την άριστη συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές σε όλα τα επίπεδα.

«Έχουμε, δυστυχώς, 7 που σκοτώθηκαν επιτόπου σε αυτό το δυστύχημα και τρεις τραυματίες -οι δύο πιο σοβαρά, αλλά σε σταθερή κατάσταση και με αισιόδοξη πρόγνωση. Και ο ένας, πολύ καλύτερα, παραμένει υπό παρακολούθηση και αυτός», ανέφερε η Ελληνίδα πρέσβης.

Όπως τόνισε, από την πρώτη στιγμή υπήρξε κινητοποίηση της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος: «Από χθες ήρθε κλιμάκιο της πρεσβείας, νωρίς το απόγευμα, επιτόπου, και το βράδυ έφτασα εγώ. Πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω τη συνδρομή και την εξαιρετική συνεργασία που προσφέρουν οι ρουμανικές αρχές από την πρώτη στιγμή σε υπουργικό επίπεδο και σε ανώτατο επίπεδο και επιτόπου».

Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση των αιτιών, η πρέσβης υπογράμμισε ότι αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές: «Το δυστύχημα είναι υπό διερεύνηση -οι αιτίες του», σημείωσε και προσέθεσε: «Αυτή τη στιγμή, από ελληνικής πλευράς έχουμε πρώτον 7 σορούς, να σπεύσουμε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για να γίνει ο επαναπατρισμός τους, το συντομότερο. Κάποιες οικογένειες που μπορούσαν έχουν σπεύσει και φτάνουν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάσταση των τραυματιών και στον σχεδιασμό για τον επαναπατρισμό τους, ο οποίος, όπως τόνισε, θα γίνει με τις «καλύτερες δυνατές συνθήκες» για τους τραυματίες, οι οποίοι «ευτυχώς είναι σταθεροί» και ακόμη και ο βαρύτερα τραυματισμένος, τον οποίο κι επισκέφθηκε, παρουσιάζει αισιόδοξη εικόνα, παρ’ όλη τη σοβαρότητα των τραυμάτων.

Ανέφερε ακόμη η κ. Γραμματίκα πως ο ρόλος της πρεσβείας είναι «να συνδράμουμε τους συγγενείς, τις αρχές για να γίνει ο επαναπατρισμός των σορών το συντομότερο», ενώ ανέδειξε τη στήριξη της ελληνικής Πολιτείας και τη στενή συνεργασία με τις ρουμανικές Αρχές: «Η ελληνική Πολιτεία μας στηρίζει -είμαι σε επικοινωνία με το Υπουργείο και όλες τις ελληνικές Αρχές, και επαναλαμβάνω την ευγνωμοσύνη για τη συνδρομή, τη συνεχή, σε όλα τα επίπεδα των ρουμανικών αρχών».

Απαντώντας σε ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα επαναπατρισμού των σορών, σημείωσε: «Το συντομότερο. Προσπαθούμε για το συντομότερο και αύριο. Γίνονται ενέργειες και στην Αθήνα γι' αυτό, σε συντονισμό με τις ρουμανικές αρχές, που επίσης μας συνδράμουν πάρα πολύ για το συντομότερο».

Για τη μεταφορά του πολυτραυματία, η ίδια δήλωσε: «Θα μας πούνε πότε είναι ασφαλής. Δεν θα μεταφερθεί κανένας χωρίς απόλυτη ασφάλεια και θα είναι ιατρική μεταφορά».

Σε ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία ταυτοποίησης, ανέφερε: «Αυτές οι διαδικασίες είναι ήδη σε εξέλιξη εδώ και δεν έχω στοιχεία. Εμείς περιμένουμε από τις ρουμανικές αρχές και καθοδηγούμαστε και συνεργαζόμαστε διότι είναι η αρμοδιότητά τους. Είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε και συνδράμουμε σε ό,τι μας ζητούν. Υπάρχει συντονισμός».

Κλείνοντας, αφού εξέφρασε τα συλλυπητήρια όλης της πρεσβείας στις οικογένειες των θυμάτων, αναφέρθηκε στη διεθνή συμπαράσταση και στο ανθρώπινο βάρος της τραγωδίας: «Μας έχουν συγκινήσει τα συλληπτήρια από το ανώτατο επίπεδο και του πρωθυπουργού της Ρουμανίας και υπουργών που έχουν επικοινωνήσει με Έλληνες υπουργούς και όλοι στην Ελλάδα έχουν επικοινωνήσει. Εγώ ως μητέρα, ως Ελληνίδα, όλοι μας έχουμε συγκλονιστεί με αυτό το τραγικό ατύχημα. Είναι όλοι στο πλάι των θυμάτων και των συγγενών τους και ελπίζουμε δυστυχώς ότι μια τέτοια τραγωδία που έγινε, ένα ατύχημα, θα διερευνηθεί αναμφισβήτητα και περαιτέρω, αλλά δεν θα ξανασυμβεί».

Το 1996 γεννήθηκε το μεγαλύτερο θύμα

Έγινε η ταυτοποίηση των επτά θυμάτων από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, λέγοντας πως το μεγαλύτερο ηλικιακά θύμα έχει γεννηθεί το 1996.

«Είναι μια πολύ δύσκολη και βαριά ημέρα για όλη την Ελλάδα μετά από αυτή την τραγωδία που έπληξε τη χώρα μας. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι στο υπουργείο Εξωτερικών, τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ», είπε αρχικά ο κ. Λοβέρδος

Ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, είπε ότι οι επτά σοροί ταυτοποιήθηκαν, με τον μεγαλύτερο ηλικιακά από τα θύματα να είναι γεννηθείς το 1996. «Είναι μια φρικτή κατάσταση».

«Έχουν ταυτοποιηθεί οι σοροί των επτά νεκρών, θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των τραυματιών και οι τρεις μεταφέρθηκαν σε ένα καλό πανεπιστημιακό νοσοκομείο και έτσι έχουν τη φροντίδα που χρειάζεται να έχουν. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι είναι σε καλή κατάσταση, ο ένας πολυτραυματίας, οι άλλοι καλύτερα», ανέφερε ο Γιάννης Λοβέρδος χαρακτηριστικά.

«Από την πρώτη στιγμή το υπουργείο Εξωτερικών έχει κινητοποιηθεί για να προσφέρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βοήθεια στους συγγενείς των θυμάτων και φυσικά να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για αυτή την τραγωδία. (…) Ο τόπος του δυστυχήματος είναι κοντά στα ουγγρικά σύνορα, περίπου οκτώ ώρες με το αυτοκίνητο από το Βουκουρέστι μέχρι εκεί», συμπλήρωσε.

Οι εικασίες ειδικών για τα αίτια της τραγωδίας

Στο μικροσκόπιο των ειδικών έχει μπει το συγκλονιστικό βίντεο από τη θανατηφόρα σύγκρουση στον αποκαλούμενο «δρόμο του θανάτου», τον DN6 που συνδέει τη Ρουμανία με την Ουγγαρία.

«Από χθες το βράδυ δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να κάνουμε case study σε σχέση με το τι ακριβώς έγινε και γιατί ο οδηγός του βαν, εφόσον έκανε προσπέραση, έβγαλε δεξί φλας και πήγε να μπει στη λωρίδα όπου ήταν μπροστά το φορτηγό, ξαφνικά έφυγε αριστερά και έκανε μια πλαγιομετωπική με επικάλυψη, η οποία είναι η χειρότερη σύγκρουση που μπορεί να γίνει σε έναν αυτοκινητόδρομο», δήλωσε στην ΕΡΤ ο Άρης Ζωγράφος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης.

Αναφερόμενος στη μαρτυρία τραυματία οπαδού του ΠΑΟΚ, την οποία μετέφερε γιατρός σε νοσοκομείο στη Ρουμανία και σύμφωνα με την οποία μπλόκαρε το τιμόνι και το σύστημα Lane Assistant, επεσήμανε πως «το τιμόνι δεν μπορεί να μπλόκαρε για τον απλούστατο λόγο: όταν βγάζουμε φλας, το Lane Assistant απενεργοποιείται. Ως εκ τούτου, εφόσον είχε βγάλει φλας για να μπει δεξιά, μπορούσε εύκολα να μπει δεξιά. Από εκεί και πέρα το τι ακριβώς έγινε σε σχέση με αυτό που παρατηρήσαμε, υπάρχουν διάφορες εικασίες:

Η πρώτη εικασία είναι ότι για κάποιον λόγο υπήρχε κάποια κίνηση μέσα στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χαλάσει η γωνία θέας και στην ουσία ο οδηγός να κάνει μία απότομη στροφή γύρω στις 30 μοίρες το τιμόνι αριστερά, για να επανέλθει ευθεία.

Η άλλη εικασία είναι ότι ενδέχεται να είχαμε κάποιο μπροστινό λάστιχο, κάποιο μπροστινό ελαστικό, το οποίο να κλατάρισε.

Μία τρίτη είναι ότι μπορεί μία ριπή πλάγιου ανέμου να δημιούργησε αυτή την αίσθηση και να προσπάθησε ο οδηγός ανεπιτυχώς να επαναφέρει το αυτοκίνητό του στην ευθεία».

«Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τα δεδομένα, αυτό δεν μπορεί να γίνει, εφόσον το φλας ήταν αναμμένο. Τώρα, εάν για κάποιον λόγο υπήρχε ένα τεχνικό λάθος, θα το δουν οι πραγματογνώμονες», επέμεινε σε ερώτηση για τη μαρτυρία του τραυματία.

«Αυτό το φλας αριστερά είναι που μπερδεύει όλο τον κόσμο. Μας μπέρδεψε κι εμάς», είπε ακόμη.

Σημειώνεται πως το Lane Keeping Assist αποτελεί ένα σύστημα το οποίο με τη βοήθεια καμερών «διαβάζει» τη διαγράμμιση των λωρίδων και με ηχητικά σήματα ή ακόμα και με παρεμβάσεις στο σύστημα διεύθυνσης αποτρέπει την ακούσια απόκλιση της πορείας του αυτοκινήτου από τη λωρίδα κυκλοφορίας.

Η λειτουργία του Lane Keeping Assist αναστέλλεται αυτόματα, όταν ο οδηγός ενεργοποιήσει τους δείκτες κατεύθυνσης (φλας), καθώς τότε το ηλεκτρονικό σύστημα υποβοήθησης θεωρεί ότι η αναχώρηση του οχήματος από τη λωρίδα κυκλοφορίας είναι εκούσια.

Εκτενής κάλυψη στον ρουμανικό Τύπο

Εκτενής και συνεχής ήταν η κάλυψη των ρουμανικών μέσων ενημέρωσης για το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα.

Ο ρουμανικός Τύπος αναπαράγει, επίσης, πληροφορίες από ελληνικά μέσα, επισημαίνοντας ότι οι επιβαίνοντες προέρχονταν κυρίως από περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη διαδρομή μέσω Βουλγαρίας - Ρουμανίας - Ουγγαρίας, η οποία επιλέγεται συχνά από Έλληνες φιλάθλους λόγω της αποφυγής χρονοβόρων συνοριακών ελέγχων εκτός ΕΕ.

Παράλληλα, τα ρουμανικά τηλεοπτικά δίκτυα (Antena 3, Digi24, TVR, PRO TV κ.ά.) προβάλλουν εικόνες από το Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου διακομίστηκαν οι τραυματίες, καθώς και την άφιξη δεκάδων Ελλήνων οπαδών που έσπευσαν να σταθούν στο πλευρό τους. Όπως μετέδωσε το Antena 3, οι φίλαθλοι, σε κατάσταση σοκ, αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, περιμένοντας τον επαναπατρισμό των σορών.

Ιδιαίτερη προβολή δίνεται στην άμεση παρέμβαση της ελληνικής διπλωματικής αποστολής, αλλά και στις ευχαριστίες από την πρέσβη της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λίλη Γραμματίκα, προς τις ρουμανικές αρχές και τον λαό για τη στήριξη και την άμεση κινητοποίηση. Τα μέσα τονίζουν, επίσης, τη στενή συνεργασία Ελλάδας - Ρουμανίας σε όλα τα επίπεδα μετά το δυστύχημα. Ταυτόχρονα, εκτενή αναφορά γίνεται στα συλλυπητήρια μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας Ελλάδας και Ρουμανίας, με τον ρουμανικό Τύπο να αναδεικνύει τη διακρατική αλληλεγγύη και τον κοινό ευρωπαϊκό χαρακτήρα της τραγωδίας.

Μεταξύ άλλων, η ιστοσελίδα news.ro μεταφέρει τη συλλυπητήρια επιστολή που έστειλε ο υπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας Καταλίν Πρεντόιου στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και την αλληλεγγύη του προς τους πληγέντες και την αθλητική κοινότητα του ΠΑΟΚ και της Ελλάδας. Στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο κ. Πρεντόιου τονίζει ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους και τις κοινότητες μέσω του πάθους, του σεβασμού και της φιλίας και επισήμανε ότι τέτοιες τραγωδίες έχουν αντίκτυπο πέρα από τα σύνορα. Παράλληλα, υπογραμμίζει τους στενούς δεσμούς μεταξύ της Ρουμανίας και της Ελλάδας, οι οποίοι ενισχύονται -μεταξύ άλλων- από την παρουσία ενός Ρουμάνου πολίτη στη θέση του προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ.

Ο τόνος του ρουμανικού Τύπου είναι συνολικά βαρύς και συγκινησιακά φορτισμένος, με έμφαση στο νεαρό της ηλικίας των θυμάτων, στον φίλαθλο χαρακτήρα του ταξιδιού και στο γεγονός ότι «ο αθλητισμός δεν θα έπρεπε να οδηγεί σε τέτοιες τραγωδίες». Παράλληλα, αναδεικνύεται η αλληλεγγύη ακόμη και από οργανωμένους οπαδούς ρουμανικών ομάδων, που δήλωσαν πρόθυμοι να προσφέρουν βοήθεια στους Έλληνες φιλάθλους.

Η τραγωδία παρουσιάζεται από τα ρουμανικά ΜΜΕ όχι μόνο ως ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, αλλά ως ένα γεγονός με έντονη ανθρώπινη, αθλητική και διπλωματική διάσταση, που συγκλόνισε τη ρουμανική κοινή γνώμη και ανέδειξε τους στενούς δεσμούς Ελλάδας και Ρουμανίας.