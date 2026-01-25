Σύλληψη έξι ατόμων στην Θεσσαλονίκη για διάφορα αδικήματα

0

Στο πλαίσιο καθημερινών περιπολιών και αστυνομικών ερευνών

Στη σύλληψη συνολικά έξι ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καθημερινών περιπολιών και αστυνομικών ερευνών για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση ατόμων που εμπλέκονται σε διάφορα αδικήματα.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας 17χρονος ημεδαπός που, μαζί με συνεργούς του, αφαίρεσε με χρήση βίας μικρά χρηματικά ποσά από παρέα ανηλίκων στον Εύοσμο. Παράλληλα, συνελήφθη και ο 53χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Τις συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Επίσης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς συνέλαβαν 19χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν 30χρονο αλλοδαπό στην περιοχή των ΚΤΕΛ, αφού στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε σακούλα με ακατέργαστο αποξηραμένο καπνό βάρους 1.545 γραμμαρίων και 10 πακέτα τσιγάρων χωρίς την ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης του ελληνικού Δημοσίου.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, δύο ημεδαπούς ηλικίας 24 και 22 ετών στην εσωτερική περιφερειακή οδό στον κόμβο Ευόσμου, οι οποίοι εντοπίστηκαν να οδηγούν με υπερβολική ταχύτητα, με 179 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα, όπως καταγράφηκε με συσκευή radar.

Οι συλλήψεις έγιναν με τη συνδρομή αστυνομικών διαφόρων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων τα Τμήματα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ΔΙΑΣ και η Διεύθυνση Τροχαίας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έλεγχοι και οι αστυνομικές επιχειρήσεις συνεχίζονται στο πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας.