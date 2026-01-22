Νέες βροχές στην Αττική και προειδοποίηση Καλλιάνου: «Πιο έντονες οι βροχές στη Γλυφάδα»

0

Η πρόγνωση για το νέο μέτωπο κακοκαιρίας

Ο ουρανός της Αττικής έχει ανοίξει και βρέχει δυνατά, ενώ ο κίνδυνος για νέες καταστροφές στα νότια προάστια παραμένει ορατός, καθώς το έδαφος στις περιοχές που επλήγησαν χθες είναι εξαιρετικά ασταθές. Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, αναλύοντας τα νεότερα δεδομένα στην τηλεόραση του Mega, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ειδικά για την Άνω Γλυφάδα, όπου η κατάσταση παραμένει δύσκολη.

Το χρονοδιάγραμμα της βροχής στην Αττική

Σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου, η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει εκ νέου το λεκανοπέδιο μετά το απόγευμα, με τα φαινόμενα να γίνονται αισθητά μεταξύ 6 και 7 η ώρα. Παρόλο που η ποσότητα του νερού δεν προβλέπεται να φτάσει τα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, η ανησυχία είναι έντονη επειδή οι υποδομές είναι ήδη επιβαρυμένες.

«Γύρω στις 6 με 7 πιστεύω ότι θα ξεκινήσει στην Αττική πάλι. Φαίνεται ότι με τα τελευταία στοιχεία φαίνεται ότι στα πιο Ανατολικά και Νότια τμήματα του νομού, συμπεριλαμβανομένης και της της Γλυφάδας θα είναι λίγο πιο δυνατές οι βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του νομού», σημείωσε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν πρόκειται για περιορισμένης έκτασης μπόρες, αλλά για σχεδόν γενικευμένα καιρικά φαινόμενα, ενώ δεν απέκλεισε την εκδήλωση τοπικών καταιγίδων στα ανατολικά.

«Θα είναι αρκετά τα φαινόμενα, δεν θα είναι τοπικού χαρακτήρα, θα είναι σχεδόν γενικευμένα. Ίσως έχουμε στα πιο ανατολικά και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Φαίνεται ότι θα πέσει αρκετό νερό αλλά όχι με την χθεσινή ένταση.», είπε χαρακτηριστικά.

Φόβοι για νέες παρασύρσεις υλικών

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στα «ανοιχτά μέτωπα» που άφησε το προηγούμενο κύμα. Στην περιοχή της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα, ο όγκος από χώματα και πέτρες που έχει συσσωρευτεί καθιστά κάθε νέα βροχόπτωση απειλητική.

«Μιλάμε όμως για ήδη πληγείσες περιοχές, δηλαδή αν πάει τώρα κάποιος στην Μετσόβου (Άνω Γλυφάδα) είναι γεμάτη χώματα. Αν βρέξει λίγο ακόμα θα παρασυρθούν οι πέτρες. Φοβάμαι ότι αν βρέξει έτσι όπως φαίνεται, θα έχουμε πρόβλημα», προειδοποίησε ο μετεωρολόγος.

Η ανησυχία του έγκειται στο ενδεχόμενο τα φερτά υλικά να κινηθούν προς κεντρικές αρτηρίες, όπως η Βουλιαγμένης και η Γούναρη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα φύγουν πάλι όλες οι κοτρόνες και θα πάνε κάτω προς τη Γούναρη και στη Βουλιαγμένης».