Το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας: Δύο νεκροί, ζημιές και προβλήματα ιδιαίτερα στην Αττική – 910 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα – Δείτε φωτογραφίες

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε χθες όλη τη χώρα άφησε πίσω της δύο νεκρούς, αλλά και εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε υποδομές, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων.

Στην Άνω Γλυφάδα, μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της χθες, όταν ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα, ενώ στο Άστρος Κυνουρίας, 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, καθώς κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του.

Χθες λίγο μετά τις 17.00 τα φαινόμενα στην Αττική εντάθηκαν, έχοντας ως αποτέλεσμα πλημμυρισμένους δρόμους και εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Συνολικά από χθες το πρωί έως σήμερα και ώρα 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε για την Περιφέρεια Αττικής 910 κλήσεις, για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

- 318 αντλήσεις υδάτων

- 32 κοπές δέντρων,

- 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

- 10 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο, ωστόσο τα μεγαλύτερα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, περιοχές στις οποίες η Πυροσβεστική δέχτηκε τις περισσότερες κλήσεις. Οχήματα ακινητοποιήθηκαν με οδηγούς να εγκλωβίζονται σε αυτά και να χρειάζονται τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων την ώρα που οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους με φερτά υλικά.

Επιπλέον ρέματα σε Ασπρόπυργο και Ραφήνα (Άγιος Ιωάννης και Μεγάλο Ρέμα) υπερχείλισαν, με τους κατοίκους από περιοχές κοντά σε αυτά να απομακρύνονται.

Σε πολλές περιοχές της Αττικής, όπως σε Βύρωνα, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη, Αμπελόκηπους τα ύψη βροχής μέχρι χθες στις 19.30 είχαν ξεπεράσει, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr τα 115 χιλιοστά βροχής, ενώ στου Παπάγου καταγράφηκαν 146.4 mm βροχής.

Παράλληλα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία, ενώ προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους προβλέπεται και σήμερα σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες τα μεσάνυχτα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).