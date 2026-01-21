Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ο Πασχάλης Τερζής

0

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Πασχάλης Τερζής, έπειτα από αναπνευστική δυσφορία που αισθάνθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (21/01/2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Super Κατερίνα», ο δημοφιλής τραγουδιστής ένιωσε αδιαθεσία και οι δικοί του άνθρωποι έκριναν απαραίτητο να ζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια. Στο πλευρό του βρέθηκαν η σύζυγός του και ένας στενός οικογενειακός φίλος.

Ο Πασχάλης Τερζής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη στη μονάδα βραχείας νοσηλείας. Οι γιατροί προχώρησαν σε προληπτικές εξετάσεις και του έδωσαν τις απαραίτητες οδηγίες, ενώ μετά από λίγες ώρες κρίθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω νοσηλείας και επέστρεψε στο σπίτι του.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Άνθρωποι από το περιβάλλον του αναφέρουν πως είναι πολύ καλά και συνεχίζει την καθημερινότητά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ζει μόνιμα σε κτήμα μεγάλης έκτασης, σε μονοκατοικία με μεγάλο κήπο και μποστάνι, απολαμβάνοντας ήρεμες στιγμές με την οικογένειά του και τα εγγόνια του.