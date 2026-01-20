Στην τελική ευθεία το Εφετείο για τα «45άρια» της πρώην Νομαρχίας Θεσσαλονίκης – Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο Παναγιώτης Ψωμιάδης

0

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η δίκη για τα λεγόμενα «45άρια» της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης που χρονολογούνται στην περίοδο 2007-2010, με βασικό κατηγορούμενο τον τότε νομάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη. Σήμερα ολοκληρώθηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η διαδικασία των απολογιών και η δίκη θα συνεχιστεί τον επόμενο μήνα με την εισαγγελική πρόταση.

Εκτός από τον Π. Ψωμιάδη για την υπόθεση δικάζονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα- τμηματάρχες υπηρεσιών της περιόδου εκείνης, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται κι ο αδελφός του πρώην νομάρχη, Διονύσης- αντινομάρχης τότε. Για τον τελευταίο το δικαστήριο διαχώρισε την υπόθεση, λόγω προβλημάτων πνευματικής διαύγειας που επικαλέστηκε ο συνήγορός του και για το λόγο αυτό διατάχθηκε ιατρική πραγματογνωμοσύνη με βάση την οποία θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 456 έργα που φέρεται να κατατμήθηκαν σε πολλά μικρότερα, αξίας έως 45 χιλιάδων ευρώ, για να δοθούν με απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς σε συγκεκριμένους εργολάβους. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης κάποιες συμβάσεις έργων υπαλλήλων, με τη συνολική ζημιά για το Δημόσιο να προσδιορίζεται άνω των 6 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Απολογούμενος ο Π. Ψωμιάδης αρνήθηκε τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι δεν προέκυψε ούτε ζημιά ούτε δόλος. «Διώκομαι εδώ και 15 χρόνια γιατί δεν χάθηκε ούτε ένα σεντς», ανέφερε, κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη εις βάρος του, ενώ σε μία αποστροφή του λόγου είπε ότι «δεν υπάρχουν τα αδέλφια Ντάλτον όπως προσπαθούν να μας παρουσιάσουν ». Για τα επίδικα έργα είπε «ότι όλα έγιναν νομότυπα».