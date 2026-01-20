Θανάσιμη πτώση γυναίκας από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη

0

Στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας έπεσε νωρίτερα το πρωί μία 48χρονη γυναίκα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε σοκ στους περαστικούς και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Η πτώση σημειώθηκε περίπου στις 10:20 στη συμβολή των οδών Κασσάνδρου και Αισχύλου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και μηχανές ταχείας επέμβασης. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του γιατρού και των διασωστών, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή, σύμφωνα με το thestival.

Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από την Αστυνομία.