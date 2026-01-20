Χειρόφρενο τραβούν σήμερα και αύριο οι ταξιτζήδες

0

Χωρίς ταξί θα είναι σήμερα, Τρίτη 20/1 όπως επίσης και αύριο, Τετάρτη, 21/1 η Αττική καθώς σε ισχύ είναι η 48ωρη απεργία του ΣΑΤΑ που ξεκίνησε στις 6 το πρωί.

«Η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επιλέγει για ακόμη μία φορά τον δρόμο της αδιαφάνειας, της απαξίωσης και της σύγκρουσης με τον κλάδο των ταξί», επισημαίνει χαρακτηριστικά σε σχετική του ανακοίνωση το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Οι οδηγοί ταξί μεταξύ άλλων αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης, την οποία χαρακτηρίζουν οικονομικά ασύμφορη και πρακτικά δύσκολη στην παρούσα φάση, και παράλληλα ζητούν την άμεση απόσυρση της σχετικής ρύθμισης και ένα ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή της έως το 2035.

Μεταξύ των στα αιτημάτων των επαγγελματιών οδηγών τίθεται το ζήτημα της απελευθέρωσης του επαγγέλματος «κατ’ εντολή των μεγάλων συμφερόντων», ενώ καταγγέλλουν και τον «αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές», υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί και επαναλαμβάνουν το αίτημά τους για κίνηση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ