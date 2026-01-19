Ποινή φυλάκισης 29 μηνών σε οδηγό που συνελήφθη έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη

0

Ο 43χρονος δεν είχε δίπλωμα και οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ποινή φυλάκισης 29 μηνών εκ των οποίων οι δύο μήνες είναι εκτιταίοι, επιβλήθηκαν στον 43χρονο οδηγό που τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ του έγινε σήμα να σταματήσει σε μπλόκο της Τροχαίας που είχε στηθεί στην περιοχή Θέρισος του Ηρακλείου, αυτός το αγνόησε και αναπτύσσοντας ταχύτητα, έφυγε από το σημείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία ακολούθησε καταδίωξη, με τον 43χρονο που δεν είχε δίπλωμα και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, σε κάποιο σημείο της καταδίωξης αυτής, να πέφτει πάνω σε όχημα της αστυνομίας.

Ακολούθησε η σύλληψή του, ενώ σήμερα κατά την αυτόφωρη διαδικασία, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είδε το σήμα των αστυνομικών και πως έχει μετανιώσει για τις πράξεις του.