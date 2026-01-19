Ο καιρός της Δευτέρας, 19 Ιανουαρίου 2026

0

Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ

Οι τοπικές βροχές στα κεντρικά, ανατολικά και νότια, οι ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά, ημιορεινά και σε ηπειρωτικές περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, οι ασθενείς χιονοπτώσεις σε πεδινά της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας και οι βορειοανατολικοί άνεμοι από 6 έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 19/1.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στα κεντρικά ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στην Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Στη Μακεδονία (κυρίως στα κεντρικά και δυτικά τμήματα) και στη Θεσσαλία αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους και σε πεδινά τμήματα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης, ενώ στα ορεινά της Κρήτης θα εκδηλωθούν παροδικές χιονοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -8 έως 1 βαθμό, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -4 έως 4, στη Θράκη από -8 έως 3-4, στην Ήπειρο από -2 έως 8 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -2 έως 4-6, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά από 3 έως 8-10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά από 0 έως 7 βαθμούς, στα Επτάνησα από 4 έως 8-10, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 0 έως 6-7 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 4 έως 8-11 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν στους 11-13 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης το βράδυ. Στο Ιόνιο και στη Θάλασσα των Κυθήρων θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά στα 7-8 μποφόρ και από το βράδυ τοπικά 9 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε νεφώσεις με λίγες ασθενείς βροχές, κυρίως στα βόρεια και δυτικά του νομού. Λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα ορεινά (κυρίως σε Πάρνηθα και Κιθαιρώνα) και τοπικά σε ημιορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 6-7 βαθμούς, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το πρωί περιμένουμε νεφώσεις με ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Στα παραθαλάσσια αναμένεται χιονόνερο και πιθανώς πρόσκαιρη ασθενής χιονόπτωση. Γρήγορα τα φαινόμενα θα σταματήσουν και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 4-5 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης η θερμοκρασία θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινά-ημιορεινά περιοχές.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και από το μεσημέρι βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 (μείον 2) έως 07 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα.

Λίγα χιονα θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 5 με 7 και στα νότια θαλάσσια τοπικά 8 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Εύβοιας.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια από το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 09 με10 και στα νότια τοπικά έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τοπικά η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 07 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-01-2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο.Τα φαινόμενα το βράδυ θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλήν της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Τα φαινόμενα τη νύχτα στα δυτικά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 07 με 08 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 10 με 12, στις νησιωτικές περιοχές και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 11 με 13, ενώ τοπικά στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής, της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο από το απόγευμα πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.