Πέθανε ο γνωστός επιχειρηματίας, Νεκτάριος Γαλίτης

Tο συγκινητικό μήνυμα του Μιχάλη Ιατρόπουλου

Την τελευταία του πνοή άφησε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης και ο Μιχάλης Ιατρόπουλος τον αποχαιρέτησε με μία ανάρτηση στο Instagram.

«Καλό ταξίδι λατρεμένε όλων μας, κύριε Νεκτάριε Γαλίτη. Καλή ξεκούραση λιοντάρι μου, πέτα στο φως που σου ταιριάζει. Σε ευχαριστώ για την τρέλα σου και την ανεπανάληπτη ψυχάρα σου. Είμαστε πολύ τυχεροί, σε όσους έκανες την τιμή να είμαστε φίλοι σου. Καλή αντάμωση αδερφέ μου ξεκουράσου», σημείωσε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

Ο Νεκτάριος Γαλίτης ήταν ιδιοκτήτης καταστήματος στο Μικρολίμανο.