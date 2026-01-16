Καιρός: Πού θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές

0

Οι τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και βορειοανατολικά, οι τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά και το βράδυ σε πεδινά τμήματα της Θράκης, οι βορειοανατολικοί άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στη Θράκη θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 16/1.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στα Επτάνησα, στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, δίνοντας ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες από τα βορειοανατολικά θα αυξηθούν. Βροχές θα εκδηλωθούν αρχικά στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, βαθμιαία στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο, και από το απόγευμα στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Χιόνια θα πέσουν σε ορεινά τμήματα, αλλά προς το βράδυ χιονόπτωση θα εκδηλωθεί και σε πεδινά τμήματα της Θράκης. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ορεινά και στα βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθεί παγετός. Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία και στο οροπέδιο του Νευροκοπίου από -6 έως 9-10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 11-13, στην Ήπειρο από 2 έως 12-13 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 0 έως 13-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 4 έως 13-14, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 4 έως 14 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 2-3 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 4-5 μποφόρ και το βράδυ στα 6-7 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά ασθενείς άνεμοι διαφόρων διευθύνσεων, αλλά από το απόγευμα θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο αρχικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς και θα ενισχυθούν τοπικά στα 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες το απόγευμα θα αυξηθούν και προς το τέλος της ημέρας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Τη νύχτα θα χιονίσει στην Πάρνηθα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και από το απόγευμα βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που προοδευτικά θα αυξηθούν. Αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς με εντάσεις και από το απόγευμα ανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Από το μεσημέρι και από τα ανατολικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και βαθμιαία θα σημειωθούν στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το βράδυ στα ορεινά της Θράκης.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ που από το μεσημέρι και από τα ανατολικά θα ενισχυθούν σε 5 με 6 και το βράδυ σε 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στο Ιόνιο.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, από το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 5, στα βόρεια 5 με 6 και βαθμιαία 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στην Κρήτη με ασθενείς τοπικές βροχές από το βράδυ στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες μεταβλητοί και στην Κρήτη δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς. Από το απόγευμα θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 ενισχυόμενοι βαθμιαία στα 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν και είναι πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, από το απόγευμα ανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στα νότια 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-01-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και την Εύβοια, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), τη δυτική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στο Αιγαίο 7 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, καθώς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 09 με 15 βαθμούς και μόνο στη νησιωτική χώρα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-01-2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νότια και χιονόνερο στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί στα δυτικά 6 με 8 και στα νότια τοπικά 9 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.