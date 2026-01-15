Συστηματικά στην Κέρκυρα γίνεται διάσωση θαλάσσιων χελώνων

0

Τρόπος ζωής είναι στην Κέρκυρα η διάσωση θαλάσσιων χελώνων, καθώς όταν κινδυνεύει μια καρέτα-καρέτα τότε χτυπά συναγερμός για ένα κομμάτι της ζωής των ίδιων των ανθρώπων.

Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Μαρίνα Μοσχάτ παρουσίασε την κινητοποίηση των τοπικών αρχών Κερκύρας όταν μια νεαρή χελώνα ξεβράστηκε στις ακτές λόγω της κακοκαιρίας.

Αυτό ήταν ένα περιστατικό που σημειώθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, εξηγεί η Σπυριδούλα Κόκκαλη, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Β. Κέρκυρας. Οι ειδικοί ενημερώθηκαν και κατάφεραν να μεταφέρουν το ζώο σε ένα ασφαλές σημείο για να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον.

Κάποιοι καταφέρνουν να διασώσουν αυτούς τους μαθουσάλες του πλανήτη, αλλά όχι πάντα. Με μεγάλα τραύματα, τα οποία προς το παρόν είναι άγνωστο πώς προκλήθηκαν, εντοπίστηκε στην ακτή του νησιού μία δεύτερη καρέτα- καρέτα, αλλά η κατάστασή της δεν προοιωνίζεται καλή. Αμέσως ξεκίνησε η προσπάθεια διάσωσης και η τραυματισμένη χελώνα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Αποκατάστασης Τραυματισμένων χελωνών στην Αθήνα..

Ατυχώς στο μπροστινό πτερύγιο θα πρέπει να γίνει ακρωτηριασμός. Καθώς έχει τραυματιστεί και το πίσω πτερύγιο, σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί τότε το ζώο θα πρέπει να υποβληθεί σε ευθανασία, σύμφωνα με την κ. Κόκκαλη. Η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την άμεση επέμβαση σε παρόμοιες περιπτώσεις μεγαλώνει, αλλά απαιτείται προσοχή. «Μπορεί οι χελώνες να δείχνουν χαριτωμένα ζώα, αλλά δεν παύουν να είναι άγρια».

Η πρώτη ενέργεια στην οποία οφείλει να προβεί όποιος εντοπίσει μια τραυματισμένη χελώνα είναι να ενημερώσει την δημοτική αρχή, η οποία κατά τον νόμο είναι αρμόδια να αναλάβει την φροντίδα των συγκεκριμένων ζώων.

Δυο ατυχή συμβάντα σε τόσο μικρό διάστημα είναι πολλά για μια σχετικά μικρή θαλάσσια περιοχή, η οποία αποτελεί κόμβο διελεύσεως και ενδιαιτήματος των χελωνών.